Spektakelstuk in Nijmegen: AZ morst punten in strijd om derde plaats

AZ heeft zaterdagavond in een spectaculaire wedstrijd bij NEC averij opgelopen in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie. De Alkmaarders leken vlak na rust in veilige haven toen Troy Parrott voor een 1-3 voorsprong zorgde, maar de thuisploeg knokte zich terug en sleepte door treffers van (die eerder ook al de 1-1 gemaakt had) en Kento Shiogai een punt uit het vuur: 3-3.

NEC ontving AZ vanavond in de Goffert en voor beide ploegen stond er nog genoeg op het spel. NEC had een overwinning nodig om bij te blijven in de race voor play-off plaatsen om Europees voetbal te kunnen halen. AZ is verwikkeld in een spannende strijd met FC Utrecht en Feyenoord om de derde plaats die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Bij NEC zat trainer Rogier Meijer op de tribune vanwege een schorsing.

Artikel gaat verder onder video

Snelle doelpunten

De wedstrijd begon furieus, want al na vier minuten lag de bal in het netje. Troy Parrott bracht de bal met het hoofd voor het doel waar Ibrahim Sadiq als een kaper op de kust stond te wachten. De bal bleef hangen in de doelmond en Sadiq hakte de bal achter Robin Roefs tegen de touwen. NEC had een snel antwoord in huis en kwam via een kopbal van Vito van Crooij direct weer langs AZ. Hierna was NEC de gevaarlijkste ploeg met onder andere Sontje Hansen die het aluminium raakte. Toch was het AZ dat opnieuw op voorsprong kwam. Ernest Poku kreeg veel ruimte van de NEC-verdediging om op te stomen over de rechterflank. De jonge buitenspeler kwam naar binnen en schoot de bal met links hoog in het doel. In het restant van de eerste helft liepen de gemoederen steeds hoger op bij beide teams en regende het even gele kaarten.

LEES OOK: Van Gangelen verbaast zich over 'rare gozer' van AZ: 'Ik zou er als trainer bloednerveus van worden'

NEC toont veerkracht

AZ kwam sterk uit de kleedkamer en wist al binnen een minuut de marge te verdubbelen. Ernest Poku troefde Lefteris Lyratzis af en legde de bal klaar op Parrott die eenvoudig kon scoren van dichtbij. De ploeg van Maarten Martens probeerde hierna de wedstrijd de ontregelen en slaagde hier aanvankelijk aardig in totdat invaller Kento Shiogai uit het niets de 2-3 binnenkopte. De spanning was weer volledig terug en geloof bij NEC groeide. Na zeventig minuten voetbal maakte de NEC de comeback compleet. Hansen bewaarde het overzicht en kreeg de bal bij Van Crooij die de bal uitstekend in de verre hoek plaatste. AZ leek de kluts volledig kwijt en mocht van geluk spreken dat ze niet op een achterstand kwamen te staan. Shiogai zette Wouter Goes aan de kant en verschafte zichzelf daarmee een uitstekende schietkans. Het hele stadion telde de goal al, maar het schot spatte uiteen op de paal. AZ dacht in de allerlaatste seconde nog de overwinning binnen te slepen via Mexx Meerdink. De spits draaide knap weg en schoot vervolgens vernietigend op de paal. Het bleek de laatste trap van wedstrijd, want hierna werd direct afgefloten voor het einde van de wedstrijd.

Zowel NEC als AZ schieten weinig op met het punt en lopen dus averij op. Volgende week speelt NEC tegen Sparta. AZ speelt aanstaande dinsdag een inhaalwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

