Van der Gijp duikt op in NPO1-programma: 'Heel leuk, maar moeilijke tv'

Vandaag Inside-gezicht René van der Gijp doet mee aan het nieuwe seizoen van het KRO-NCRV-programma 'De Reünie', waarin bekende Nederlanders worden herenigd met mensen die bepalend waren voor een periode in hun leven. Zaterdag waren de opnames en werd Van der Gijp herenigd met zijn oud-ploeggenoten uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam.

Van der Gijp had in januari de eerste opnames met Herman van der Zandt bij Sparta. Zaterdag kwamen alle spelers bij elkaar, waardoor Van der Gijp oude ploeggenoten als Ron Stevens, Peter van Velzen en Michel Valke zag. “Ik had een leuke zaterdag, maar ik vind het moeilijke tv. Ik deed mee aan De Reünie en zaterdag ontmoette ik al mijn ploeggenoten uit de jeugd bij Sparta, in de A1”, vertelt hij maandag in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

“Het was echt heel leuk om die gasten weer te zien. Er zaten natuurlijk wel een paar bij die ik goed ken, zoals Michel Valke, maar voor het overgrote deel geldt dat niet”, vertelt de oud-aanvaller. “Het is moeilijke tv, want ze hebben ongeveer acht uur gedraaid voor een uitzending van veertig minuten. Dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk. Ik heb een spanningsboog van ongeveer dertig seconden. Ik heb in die acht uur veel onzin uitgekraamd over iedereen. Je bent dan zo afhankelijk van de knipper. Hoe breng je acht uur terug tot veertig minuten?”

Wanneer is de uitzending van De Reünie met Van der Gijp?

Van der Gijp zag veel ploeggenoten voor het eerst in 45 jaar. “Ze waren best goed opgedroogd. We hebben vroeger toernooitjes gespeeld, van Amerika tot Volendam. Ik vond het ontzettend leuk.” De uitzending is op dinsdag 29 april te zien op NPO1.

