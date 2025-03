Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli zet uitblinker op de bank

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij PEC Zwolle. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dat Francesco Farioli zijn ploeg op drie plekken wijzigt. Jorthy Mokio, die de afgelopen weken veel indruk maakt, moet het waarschijnlijk doen met een plek op de bank.

In de jacht op de landstitel moet Ajax zondag zien af te rekenen met PEC Zwolle. Dat zullen de Amsterdammers in ieder geval zonder Remko Pasveer moeten doen. De routinier keerde donderdag tegen Eintracht Frankfurt (1-2) na twee wedstrijden absentie terug in de basis, maar moest zich halverwege de eerste helft al laten vervangen wegens een liesblessure. Jay Gorter werd tegen de Duitsers als invaller het veld in gestuurd, maar de verwachting is dat Farioli in de Eredivisie kiest voor Matheus als vervanger. De Braziliaan werd gehaald als tweede doelman na het vertrek van Diant Ramaj, maar is niet ingeschreven voor de Europa League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Staat Gorter of toch Matheus in Zwolle onder de Ajax-lat? Farioli krijgt kraakhelder advies

Op het middenveld gaat Farioli naar verwachting een wijziging doorvoeren. Mokio was de afgelopen weken constant een van de uitblinkers bij Ajax, maar het talent maakte pas in een handvol wedstrijden veel minuten. De oefenmeester lijkt voorzichtig te zijn met het brengen van de zeventienjarige Belg, waardoor hij in Zwolle waarschijnlijk weer op de bank zit. Daartegenover staat de terugkeer van Davy Klaassen, die tegen Frankfurt geschorst was.

LEES OOK: Van der Gijp helemaal niet rouwig om wegvallen Ajax-routinier: 'Eigenlijk moet je de vlag uithangen'

Voorin lijkt Steven Berghuis terug te keren in het elftal. De linkspoot komt waarschijnlijk in het elftal ten koste van Bertrand Traoré, die de afgelopen wedstrijden niet geweldig speelde en bovendien met klachten naar de kant ging tegen Frankfurt. De rest van de voorhoede wordt naar verwachting ingevuld door Mika Godts en Brian Brobbey.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Matheus; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts.

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle

Schendelaar; Aertssen, Graves, Mac Nulty, Van der Haar; El Azzouzi, Van den Berg, Fichtinger; Mbayo, Vente, Krastev.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax neemt bij huldiging kampioenschap mogelijk voorbeeld aan Feyenoord

Als Ajax dit seizoen kampioen wordt, wordt bij de huldiging mogelijk een voorbeeld genomen aan Feyenoord.