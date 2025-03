Staat Gorter of toch Matheus in Zwolle onder de Ajax-lat? Farioli krijgt kraakhelder advies

Francesco Farioli heeft zondag, als hij met Ajax op bezoek gaat bij PEC Zwolle, een knoop door te hakken onder de lat. Wie moet de geblesseerde Remko Pasveer vervangen, of toch ? Voormalig Ajax-keeper Henk Timmer geeft Farioli in gesprek met De Telegraaf een duidelijk advies.

Pasveer viel donderdagavond in de eerste helft van het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt uit met een liesblessure. De routinier moet minstens 'enkele weken' toekijken, zo is inmiddels duidelijk. Omdat Matheus, die afgelopen winter overkwam van SC Braga, niet is ingeschreven voor de Europa League, was Gorter zijn vervanger. De 24-jarige doelman moest twee tegentreffers toestaan en zal volgende week bij de return in Frankfurt opnieuw het doel van Ajax verdedigen. Maar betekent dat ook dat Gorter zondag in Zwolle onder de lat moet staan?

"De keuze voor Gorter lijkt aantrekkelijk, omdat de voormalig jeugdinternational donderdag in Frankfurt ook het Ajax-doel moet verdedigen", schrijft Ajax-watcher Mike Verweij. "PEC Zwolle-uit zou zodoende een mooie gelegenheid kunnen zijn om speelminuten op te doen", schetst de journalist de situatie. Matheus was in de Eredivisieduels met Go Ahead Eagles (2-0 winst) en Almere City (0-1 winst) echter de vervanger van Pasveer, en zou volgens Timmer ook in Zwolle de kans moeten krijgen. "Farioli moet gewoon vasthouden aan de hiërarchie die hij voor ogen had. Matheus is gehaald als tweede keeper achter Pasveer, dus hij is nu de logische vervanger", aldus de oud-keeper van onder meer PEC Zwolle, Ajax, Feyenoord en AZ.

'Om een of andere reden is hij bij Ajax nog niet echt uit de verf gekomen'

"Wat als Gorter zondag én donderdag de pannen van het dak keept? Dan heeft Farioli zelf de discussie aangezwengeld wie er vanaf dan in de Eredivisie moet keepen, terwijl hij nu duidelijkheid kan verschaffen. Of wat als Gorter in Zwolle twee ketsers maakt? Dan schaadt dat Ajax in de Eredivisie. En eerste of tweede worden, is cruciaal voor de club vanwege de Champions League-miljoenen", betoogt Timmer. Het zou dan ook een té groot risico zijn om Gorter ook in Zwolle voor de leeuwen te gooien, denkt de oud-keeper. "Als je ruim een jaar niet op het hoogste niveau hebt gekeept, dan is dat echt lastig. Ajax moet nu niet met hem gokken. Ik vind Jay echt een goede keeper, maar om de een of andere reden is hij bij Ajax nog niet echt uit de verf gekomen. De foutjes die hij in het begin maakte, blijven aan hem kleven."

