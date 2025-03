Vermoedelijke opstelling Ajax: routinier keert terug in basiselftal van Farioli

Ajax gaat zondagmiddag als koploper op bezoek bij hekkensluiter Almere City. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dat Francesco Farioli zijn elftal op twee plekken wijzigt ten opzichte van de zege op Go Ahead Eagles. Remko Pasveer, die vorige week kort voor de wedstrijd afhaakte, geldt als een twijfelgeval.

Doordat het nog altijd niet zeker is of Pasveer zondagmiddag inzetbaar is voor Farioli, gaat de krant ervan uit dat Matheus zich mag opmaken voor zijn tweede basisplaats sinds zijn komst naar Ajax. De Braziliaanse huurling mocht vorige week debuteren en maakte in zijn eerste wedstrijd een goede indruk op de fans van de Amsterdammers en de Nederlandse pers.

Voor zijn neus zal Farioli naar verwachting een wijziging doorvoeren. Ahmetcan Kaplan verving vorige week Josip Sutalo, die kampte met een schouderblessure. Vermoedelijk keert de Kroaat dit weekend weer terug in het elftal van de Amsterdammers, wat zou betekenen dat Kaplan weer op de bank belandt.

Op het middenveld verwacht het AD dat Jorthy Mokio zijn basisplaats verliest. Het Belgische talent maakte de afgelopen weken veel indruk, maar zal in Almere vermoedelijk rust krijgen. Hij zal waarschijnlijk worden vervangen door Steven Berghuis.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Matheus; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Klaassen, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Vermoedelijke opstelling Almere City

Bakker; Akujobi, Visus, Lawrence, Zagaritis; Ritmeester van de Kamp, Robinet, Haye; Hansen, Brym, Kadile.

