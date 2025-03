Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz uit op eerherstel tegen Arsenal

PSV neemt het woensdagavond in Engeland op tegen Arsenal in de return van de achtste finale van de Champions League. De Eindhovenaren verloren in eigen huis met liefst 1-7 en zijn in Londen dus vooral uit op eerherstel. Dat zal Peter Bosz doen met dezelfde namen als afgelopen weekend, zo verwacht de UEFA.

PSV heeft woensdagavond in principe erg weinig om nog voor te spelen, na de oorwassing van een week eerder tegen Arsenal. De wedstrijd in het Emirates Stadium zal enkel nog om de eer draaien. De verwachting is dat Bosz en zijn elftal zich hier wel graag laten zien, dus zullen de Eindhovenaren volgens de UEFA met de sterkste elf aantreden.

Dat betekent dat PSV met dezelfde spelers begint als afgelopen weekend tegen sc Heerenveen, toen in eigen huis met 2-1 werd gewonnen. Walter Benítez kan ondanks de zeven tegentreffers van vorige week rekenen op een basisplaats, met voor zijn neus Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Tyrell Malacia, die vorige week nog in de basis begon tegen Arsenal, begint dan wederom op de bank. Het middenveld bestaat naar verwachting uit Jerdy Schouten, Ismael Saibari en Guus til, terwijl Ivan Perisic, Noa Lang en Luuk de Jong waarschijnlijk de voorhoede zullen vormen.

Vermoedelijke opstelling PSV

Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro; Schouten, Til, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.

