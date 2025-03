Vermoedelijke opstelling Spanje: De la Fuente heeft Yamal weer terug en puzzelt achterin

Nederland en Spanje gaan in een onderling tweeluik uitmaken wie zich kan gaan opmaken voor de Final Four van de Nations League. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente hoopt deze te bereiken door met de sterkst mogelijke opstelling aan te treden in De Kuip. Zo kan de keuzeheer in tegenstelling tot in november vorig jaar weer beschikken over steraanvaller .

Net als collega-bondscoach Ronald Koeman heeft ook De la Fuente met de nodige personele problemen te maken. Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Iñigo Martínez, Rodri en Marc Casadó zijn allen niet beschikbaar vanwege blessures. Martínez meldde zich op het laatste moment nog af bij het Spaanse nationale team, waardoor Amsterdammer Dean Huijsen alsnog werd opgeroepen.

Onder leiding van van De la Fuente presteert de Europees kampioen meer dan uitstekend. La Furia Roja is al 21 wedstrijden op rij ongeslagen (twintig overwinningen en één gelijkspel). Slechts tweemaal werd er verloren onder leiding van de 63-jarige keuzeheer: een vriendschappelijke wedstrijd tegen Colombia (0-1) in maart 2023 en een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland (0-2), ook in maart 2023.

De la Fuente en de zijnen zullen dan ook met het volste vertrouwen aantreden in De Kuip. Volgens de Spaanse krant Mundo Deportivo gaat de keuzeheer spelen met zijn sterkst mogelijke opstelling. Onder de lat kiest De la Fuente voor vaste waarde Unai Simón. De achterhoede bestaat uit Pedro Porro, Pau Cubarsí, Robin Le Normand en Marc Cucurella.

Op het middenveld ontbreekt absolute sterkhouder Rodri, die nog altijd uitgeschakeld is met een kruisbandblessure. Ook Casadó is absent vanwege een blessure. De la Fuente gaat voor een driemansmiddenveld met Martín Zubimendi, Pedri en Fabián Ruiz. In de voorhoede kan de bondscoach weer beschikken over Yamal, die bij de laatste interlands van 2024 ontbrak. De zeventienjarige superster van FC Barcelona begint op de rechterflank, terwijl Nico Williams start op links. Alvaro Morato krijgt de voorkeur in de punt van de aanval.

Vermoedelijke opstelling Spanje: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Fabián; Yamal, Morata, N. Williams.

