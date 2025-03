Vertrokken directeur Edwin Reijntjes confronteert nieuwe Vitesse-directie direct met claim

Voormalig Vitesse-directeur Edwin Reijntjes en clubadvocaat Jeroen Reiziger hebben een claim neergelegd bij Vitesse, meldt De Telegraaf. Reijntjes, die vorige maand terugtrad als directeur van de Arnhemmers, is van mening dat hij nog recht heeft op een contractueel overeengekomen bonus van 75.000 euro. Clubadvocaat Reiziger heeft nog meerdere niet betaalde facturen.

Reijntjes en Reiziger hebben besloten om de druk op Vitesse te vergroten door een claim neer te leggen op een periodieke betaling van de Sterkhouders Vitesse-Arnhem, dat later deze maand geld overmaakt naar de Keuken Kampioen Divisie-club. Op deze manier hoopt het tweetal alsnog hun geld te kunnen incasseren.

Het is voor de nieuwbakken directie van Vitesse direct een confrontatie met een dossier. Algemeen directeur Timo Braasch, operationeel directeur Jaap Noltes en interim-bestuurder Daniël Corbeek zijn ongeveer een maand in dienst van Vitesse. "Een van de opties om de beslaglegging te voorkomen is het bevriezen van de periodieke betaling door de Sterkhouders Vitesse-Arnhem, maar de directie heeft dat geld tegelijkertijd keihard nodig om deze maand de club te runnen en bijvoorbeeld de salarissen uit te betalen", schrijft Jeroen Kapteijns.

Er speelt op de achtergrond nog ander issue bij Vitessse, schrijft De Telegraaf. Reijntjes en Reizgier zouden namelijk 'decharge' hebben gevraagd aan de club. Op deze manier kan het tweetal niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun handelen in naam van Vitesse in het afgelopen jaar. "Ook hieraan heeft de club nog niet voldaan, waardoor dit een punt van discussie is tussen de vorige algemeen directeur en de huidige clubleiding", aldus de krant.

Vitesse overweegt klacht bij Nederlandse orde van advocaten

Het feit dat Reijntjes en Reiziger nog recht hebben op geld van Vitesse, kon geen verrassing zijn voor de vijf nieuwe eigenaren. De informatie hierover was namelijk te vinden in de dataroom, waar de nieuwe eigenaren toegang tot hadden. Wel is Vitesse ontstemd over het handelen van Reiziger. De Arnhemmers overwegen dan ook om een klacht in te dienen over de advocaat bij de Nederlandse orde van advocaten.