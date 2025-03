Vraagtekens bij keuzes Bosz in Londen: 'Ik vind dit gevaarlijk'

André Ooijer noemt de basisopstelling van PSV-trainer Peter Bosz in de returnwedstrijd tegen Arsenal 'gevaarlijk'. De oefenmeester kiest ervoor om meerdere vaste krachten, waaronder en , rust te gunnen en in het Emirates Stadium te beginnen met reservespelers als en .

Bosz houdt De Jong en Lang, maar ook zijn centrale verdedigingsduo Olivier Boscagli - Ryan Flamingo, linksback Mauro Júnior en middenvelder Joey Veerman buiten het elftal. De trainer kiest ervoor om de spelers rust te gunnen met het oog op de Eredivisie, waarin PSV inmiddels acht punten achterstaat op koploper Ajax maar minimaal tweede wil blijven om ook volgend seizoen - zonder voorrondes te hoeven spelen - actief te zijn in de Champions League.

"Hij houdt al rekening met de competitie, dat is duidelijk", duidt voormalig PSV-trainer Guus Hiddink de opstelling van Bosz in de studio van Ziggo Sport. Ex-PSV'er Ooijer vindt dat Bosz een risico neemt. "Ik vind het gevaarlijk", aldus de oud-verdediger. "Er is voor alles wat goeds en wat slechts te zeggen, laten we dat vooropstellen. De trainer maakt de keuze - en die maakt hij bewust. Dat is altijd de goede keus."

'Dan gaat PSV lastig het weekend in'

"Maar: ik vind het wel gevaarlijk", vervolgt Ooijer. "Met alle respect, Babadi en Driouech hebben niet veel gespeeld. Ik heb de opstelling van Arsenal nog niet gezien, maar als die weer met een goede ploeg gaan komen... Als je nu weer een tikkie krijgt van 4-0 of 5-0, dan ga je wel lastig het weekend in." Hiddink snapt Bosz wat beter: "De wissel van Luuk de Jong vind ik bijvoorbeeld wel logisch. Omdat Luuk de enige spits is, die elke drie à vier dagen moet opdraven" aldus de oud-trainer.

