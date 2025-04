Arsenal krijgt slechtst denkbaar nieuws

Arsenal heeft donderdag het slechtst denkbare nieuws ontvangen over . De Braziliaanse centrumverdediger moet geopereerd worden en is uitgeschakeld voor de rest van het seizoen. Daardoor mist hij de laatste fase van het Premier League- en Champions League-seizoen.

Gabriel raakte dinsdagavond geblesseerd in het competitieduel van Arsenal met Fulham (2-1 overwinning). De stopper greep na een sprint in de eerste helft naar zijn hamstring en moest het veld meteen verlaten. Donderdag is bekend geworden dat Gabriel onder het mes moet en voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Arsenal stuurt scouts naar Amsterdam om sterkhouder Ajax te bekijken’

Het wegvallen van Gabriel is een forse streep door de rekening voor Arsenal. De linksbenige centrumverdediger is een absolute sterkhouder in het elftal van trainer Mikel Arteta. Ben White, Riccardo Calafiori en Takehiro Tomiyasu waren tegen Fulham ook niet van de partij, waardoor Jakub Kiwior, een van de zwakste schakels in de verdedigingslinie van the Gunners, als invaller naast William Saliba kwam te staan.

Arsenal is in de Premier League praktisch uitgevoetbald. De Londenaren staan met nog acht speelrondes voor de boeg tweede, met twaalf punten minder dan koploper Liverpool. Een plek bij de laatste vier lijkt ook al veiliggesteld, met liefst elf punten meer dan nummer vijf Newcastle United. Laatstgenoemde ploeg heeft nog wel een wedstrijd tegoed.

Arsenal is echter nog wel volop in de race om de eindzege van de Champions League. Volgende week dinsdag wacht in eigen huis het eerste duel van het tweeluik met Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. Tomiyasu is sowieso niet beschikbaar, want ook zijn seizoen zit erop. Achter de namen van White en Calafiori staat nog een vraagteken, waarbij eerstgenoemde de beste kans maakt om op tijd fit te zijn.

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Het resterende programma van Barcelona, Real en Atlético: op deze datum wordt El Clásico gespeeld. 🔗

👉 Het is wel duidelijke welke speler van het Nederlands elftal zich in de afgelopen interlandperiode in de kijker heeft gespeeld bij Real Madrid. 🔗

👉 Real Madrid-icoon Luka Modric (39) heeft de knoop doorgehakt over zijn sportieve toekomst. 🔗

👉 Een in Catalonië gevestigde sportkrant walgt van Real Madrid. "Dit overkwam Barça ook en zij huilden niet." 🔗

👉 Elsa Izac (50), de voormalig minnares van Thibaut Courtois, doet een beroep op de keeper van Real Madrid. 🔗