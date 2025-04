'Als De Bruyne naar Ajax gaat, praat ik nooit meer met hem'

Jan Boskamp kent persoonlijk, maar zou nooit meer met hem spreken als de aanvallende middenvelder naar Ajax verkast. Dat zegt Boskamp grappend tegen Nicky van der Gijp in de podcast Boskamp & Kleine Gijp.

De Bruyne kondigde eerder deze maand aan over een paar maanden een streep te zetten onder zijn avontuur in Manchester. De grote vraag is waar hij zijn loopbaan gaat vervolgen. Vanuit Engeland kwam het gerucht door dat hij teamgenoot van Lionel Messi zou kunnen worden bij Inter Miami. Maar in de podcast La Tribune van het Belgische RTBF noemde oud-voetballer Philippe Albert plots Ajax als mogelijke bestemming. “Op zijn leeftijd, met zijn blessure die hem parten heeft gespeeld, ben ik ervan overtuigd dat hij bij een club als Ajax de koning kan worden”, zei Albert.

Boskamp zou een overstap naar Ajax niets vinden. “Dan praat ik nooit meer tegen hem”, zegt het Feyenoord-icoon met een knipoog. Toch erkent hij dat het prachtig zou zijn om De Bruyne in de Eredivisie te zien: “Het zou wel fantastisch zijn als hij daar naar toe zou gaan, bij wijze van spreken. Zo'n voetballer wil elke ploeg toch hebben? Maar als ik moet kiezen tussen Ajax en Feyenoord, heb ik liever dat hij naar Feyenoord gaat.”

'Feyenoord moet stadion verkopen voor De Bruyne'

“Hij trekt gewoon de hele ploeg mee op sleeptouw. Hij kan zo verschrikkelijk goed voetballen. Hij ziet net als Messi alles veel sneller dan wie dan ook”, vervolgt Boskamp over De Bruyne. “Ik ben ermee bezig dat hij naar ons (Feyenoord, red.) komt voor twee jaartjes, maar dan moeten we eerst het stadion verkopen.”

Nicky van der Gijp betwijfelt dat het verstandig is voor Feyenoord om de Belgische spelmaker binnen te halen. “Milambo is de toekomst. Dan moet je De Bruyne niet halen.” Boskamp antwoordt: “We hebben echt goede talenten, er komen er mee aan. Ik denk dat Milambo er veel van kan leren.” Toch weet de voetbalanalist dat de toekomst van De Bruyne waarschijnlijk niet in De Kuip ligt. “Ik heb het gevoel dat hij naar Miami gaat. Samen spelen met Messi, Alba, Busquets en Suárez.”