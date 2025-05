Aanvoerder Frenkie de Jong kampioen van Spanje met Barcelona

Barcelona heeft zich donderdag gekroond tot landskampioen van Spanje. Het elftal van trainer Hansi Flick won met 0-2 bij stadsgenoot Espanyol en is met nog twee speelrondes voor de boeg in LaLiga niet meer te achterhalen door Real Madrid. Lamine Yamal hielp Barcelona met een prachttreffer over het dode punt heen in het RCDE Stadium, waarna Fermín López in blessuretijd de eindstand bepaalde. Frenkie de Jong droeg de aanvoerdersband bij Barcelona toen het eindsignaal klonk.

Yamal opende met een prachtig schot van buiten de zestien in de tweede helft de score voor Barcelona. De tienersensatie kwam in de 53ste minuut van de wedstrijd aan de rechterkant van het veld in balbezit, dribbelde naar binnen en vond uiteindelijk prachtig de bovenhoek: 0-1.

Barça kon het doelpunt goed gebruiken, want het elftal van Flick had het niet eenvoudig met Espanyol. De thuisploeg beet met name in de eerste helft brutaal van zich af en kreeg enkele gigantische kansen om te scoren. Pol Lozano schoot in kansrijke positie voorlangs, terwijl Javi Puado oog in oog met Wojciech Szczesny op de Poolse doelman stuitte.

Szczesny schoot Barcelona een kwartier voor tijd opnieuw te hulp, door fabelachtig te redden op een inzet van Roberto Fernández. De koploper had het zo lastig, maar werd in de tachtigste minuut in het zadel geholpen door Leandro Cabrera. De verdediger van Espanyol sloeg in op het lichaam van Yamal en kon vertrekken met rood.

Barcelona hield in het restant stand en verdubbelde in blessuretijd de marge nog, via een van richting veranderd schot in de verre hoek van Fermín López na een assist van Yamal. Dat deed het met De Jong als aanvoerder: de voormalig Ajacied nam de aanvoerdersband in de 51ste minuut over van de gewisselde Ronald Araújo. Het is voor De Jong zijn tweede landstitel met Barcelona, na het kampioenschap in 2023, en zijn zesde hoofdprijs in totaal met de Catalanen.