‘Henderson verlaat Ajax en keert terug naar VK’

De toekomst van bij Ajax is onzeker. Na het vertrek van trainer Francesco Farioli is het nog maar de vraag of de aanvoerder in Amsterdam blijft. Nieuwe geluiden uit Britse media suggereren dat Henderson op weg is naar Schotland.

Toen Henderson na de laatste wedstrijd van het seizoen tegen FC Twente (2-0) werd gevraagd naar zijn toekomst, antwoordde de Engelsman: "Dat hangt af van welke richting de club uit wil. Ze moeten zware beslissingen nemen."

De 83-voudig Engels international wordt door The Liverpool Echo in verband gebracht met een vertrek bij Ajax, nu Steven Gerrard terug lijkt te keren bij Rangers FC. De heren speelden samen bij Liverpool en Gerrard was eerder de trainer van Henderson bij Al-Ettifaq FC in Saudi-Arabië. Dat laatste avontuur werd voor beiden geen succes. Gerrard, die in 2021 met Rangers de Schotse titel won, zou Henderson een rol als speler-trainer kunnen bieden, aldus The Liverpool Echo.

Henderson leek in de winter ook al op weg naar de uitgang bij Ajax. Destijds stond AS Monaco op de stoep. De middenvelder zou graag hebben willen verkassen naar het vorstendom, maar Ajax zag dat niet zitten.

