Droomstart voor Willem II met wereldgoal: ‘Tussen gek en geniaal zit deze knal, wat een granaat’

Willem II is zaterdagavond op waanzinnige wijze uit de startblokken geschoten in het play-off-duel met FC Dordrecht. Al na drie minuten was het verdediger die de bal vanaf grote afstand in de kruising ramde. Vier minuten later maakte Jens Mathijsen er ook nog 2-0 van.

Willem II begon zaterdagavond aan de moeilijke opgave om degradatie af te wenden, nadat er in de heenwedstrijd van de halve finale van de play-offs op bezoek bij FC Dordrecht met 2-1 was verloren. Al na drie minuten was het St. Jago die het Koning Willem II-stadion in extase bracht met een weergaloze uithaal. Van een meter of dertig schoot de verdediger de bal snoeihard in de kruising, tot grote verbazing van iedereen in het stadion. “Tussen gek en geniaal zit deze knal”, voegde ESPN-commentator Sjors Blaauw eraan toe.

Terwijl Dordrecht nog moest bekomen van de klap, bleef Willem II doorzetten. Dat leverde in minuut zeven zelfs al een voorsprong over twee duels op. Een hoekschop vanaf de rechterkant werd verlengd, waarna deze op het bovenbeen van Mathijsen landde. Celton Biai kon er niet bij, waardoor Dordrecht in rouw werd gedompeld.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Willem II draait het mede door deze waanzinnige knal van Tommy St. Jago helemaal om 🥵



3' T. St. Jago ⚽️

7' J. Mathijsen ⚽️#WILDOR — ESPN NL (@ESPNnl) May 24, 2025

