FCUpdate Team van het Jaar: wie vond jij dit seizoen de beste rechtsbuiten van de Eredivisie?

Nu het reguliere seizoen in de Eredivisie erop zit, gaat FCUpdate met jullie hulp op zoek naar het beste elftal van de competitie. Deze week nomineren we per positie een aantal spelers, waarna jullie het laatste woord krijgen en ons mogen laten weten wie er een plekje in het Team van het Jaar verdient. Wie vonden jullie de beste rechtsbuiten van het seizoen 2024/25? Dit zijn de genomineerden!

Oliver Antman (Go Ahead Eagles)

Wedstrijden: 32 | Doelpunten: 6 | Assists: 15

Oliver Antman was misschien wel de grootste verrassing van het seizoen. De 23-jarige Finse rechtsbuiten kwam afgelopen zomer naar Go Ahead Eagles en ontpopte zich tot assistkoning van de Eredivisie, met vijftien beslissende passes. Zijn snelheid, dribbels en precieze voorzetten maakten hem tot een constante dreiging. Zijn sterke tweede seizoenshelft leverde hem zelfs de prijs voor Speler van de Maand op. Een echte smaakmaker in Deventer.

Ivan Perisic (PSV)

Wedstrijden: 27 | Doelpunten: 9 | Assists: 9

Ivan Perisic bewees bij PSV dat klasse tijdloos is. De 36-jarige Kroaat werd transfervrij opgepikt en werd een belangrijke pion in de kampioensploeg van Peter Bosz. Hij eindigde met negen doelpunten en evenzoveel assists, waarvan veel in de beslissende fase van het seizoen. Perisic scoorde dit seizoen onder meer tegen Ajax en Feyenoord. Zijn ervaring gaf de jonge ploeg houvast en zijn voorbeeldrol was van onschatbare waarde. Perisic bewees dat hij op zijn leeftijd nog altijd op topniveau meedraait.

Miguel Rodríguez (FC Utrecht)

Wedstrijden: 22 | Doelpunten: 7 | Assists: 3

Miguel Rodríguez kende een aarzelende start, maar bloeide in 2025 helemaal op. De 22-jarige huurling van Celta de Vigo scoorde in totaal zeven keer en gaf drie assists in slechts 22 wedstrijden. Vooral in april was hij op dreef: vier goals en een assist leverden hem de titel Speler van de Maand op. In de Galgenwaard tegen Ajax droeg hij met twee doelpunten bij aan de spectaculaire 4-0 overwinning. Rodríguez bracht met zijn snelheid en acties dynamiek in het aanvalsspel van FC Utrecht en was beslissend bij het succesvol verdedigen van de vierde plek. Niet voor niets lichtte FC Utrecht de koopoptie in het huurcontract met Celta de Vigo.

Vito van Crooij (NEC)

Wedstrijden: 25 | Doelpunten: 9 | Assists: 7

Vito van Crooij keerde dit seizoen terug in Nederland en bewees meteen zijn waarde. De 29-jarige aanvaller sloot in september aan bij NEC en werd direct bepalend in Nijmegen. Met negen doelpunten en zeven assists had hij een belangrijk aandeel in het veiligstellen van deelname aan de play-offs. Zijn traptechniek en spelinzicht waren van grote waarde, zeker in standaard­situaties. Zo gaf hij meerdere assists uit corners en vrije trappen.

Om in aanmerking te komen voor een nominatie moeten spelers minimaal 20 wedstrijden hebben gespeeld.

Het woord is nu aan jullie! Wie van deze vier rechtsbuitens was volgens jou de uitblinker van het seizoen? Stemmen doe je op Instagram, laat in de comments een hartje achter bij jouw favoriet!

