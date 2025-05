Speelronde 34 Eredivisie op tv: hoe laat en waar kijk je PSV, Ajax en de andere wedstrijden?

Na de zinderende ontknoping bij FC Groningen - Ajax is PSV opeens de ploeg die op poleposition ligt voor het kampioenschap. De Eindhovenaren kronen zich zondagmiddag bij winst op Sparta voor het tweede opeenvolgende seizoen tot kampioen van Nederland. Ook op de andere velden staat er nog voldoende op het spel. Hoe laat trappen de Eredivisieclubs af voor de laatste speelronde van het seizoen en welke wedstrijden bekijk je live op tv?

Wat is het programma?

De ogen zijn zondag vanzelfsprekend vooral gericht op Het Kasteel. Daar staat de ontmoeting tussen Sparta en PSV op het programma. De Eindhovenaren namen woensdagavond de koppositie over van Ajax en zijn één zege verwijderd van de landstitel. Ajax speelt op hetzelfde moment thuis tegen FC Twente. In de laatste speelronde van de Eredivisie staan nóg zeven andere wedstrijden op het programma:

Ajax - FC Twente

RKC - Go Ahead Eagles

PEC Zwolle - FC Groningen

AZ - Almere City

Fortuna Sittard - FC Utrecht

NAC - Willem II

Sparta Rotterdam - PSV

Sc Heerenveen - Feyenoord

Heracles Almelo - NEC

Hoe laat beginnen de wedstrijden?

Evenals in de voorlaatste speelronde beginnen alle wedstrijden op hetzelfde moment. Zondagmiddag zal het eerste fluitsignaal om 14.30 uur gaan klinken.

Welke wedstrijden worden uitgezonden op tv?

De ontknoping in de Eredivisie is live te volgen bij ESPN. Het kabeltelevisienetwerk kan echter niet álle wedstrijden live uitzenden op televisie. ESPN heeft er evenals afgelopen woensdag voor gekozen om alleen de wedstrijden van Ajax, PSV en Feyenoord live uit te zenden. De ontmoeting tussen Sparta en PSV is te zien op ESPN 2, voor Ajax - FC Twente kun je terecht op ESPN 3 en op ESPN 4 kijk je naar sc Heerenveen - Feyenoord.

Voor de andere wedstrijden kunnen kijkers onder meer terecht in het Schakelprogramma, maar daarin worden enkel de belangrijkste momenten uit de negen wedstrijden getoond. Het Schakelprogramma wordt uitgezonden op het hoofdkanaal.

Betekent dit dat de andere zes wedstrijden helemaal niet live te zien zijn? Nee. Als er geen plek is op de tv-kanalen van ESPN, kan het zo zijn dat een wedstrijd wordt uitgezonden op ESPN Extra. Dat is zondagmiddag het geval. Deze kanalen verschijnen op ESPN Watch.

Hoe werkt ESPN Extra?

Om de uitzendingen op ESPN Extra te bekijken, dient je ESPN-account te zijn gekoppeld aan je tv-abonnement. Je moet dus eerst checken of je dit hebt gedaan. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, dan moet je de volgende stappen doorlopen:

1. Ga naar ESPN.nl of open de ESPN-app op je smartphone of tablet

2. Login met je ESPN-account of maak gratis een account aan

3. Koppel je ESPN tv-abonnement aan je account via deze instructies of controleer de status van je huidige koppeling door op ‘tv-abonnement activeren’ te klikken

4. Ga naar ESPN Watch en klik achter ‘Live’ op ‘Toon alles’. Je ziet nu alle huidige live-uitzendingen waaronder die op ESPN Extra (ESPN Extra-kanalen zijn alleen zichtbaar tijdens de uitzending, vaak vanaf vijf minuten voor de aftrap)

5. Open de wedstrijd die je wil bekijken.

Wat staat er nog op het spel in de Eredivisie?

Natuurlijk de strijd om de titel. Ajax kreeg woensdagavond op bezoek bij FC Groningen een geweldige dreun te verwerken, maar maakt nog steeds kans op het kampioenschap. De Amsterdammers moeten daarvoor winnen van FC Twente én hopen dat Sparta minstens één punt weet af te snoepen van PSV. Mocht Ajax gelijkspelen tegen FC Twente en PSV zelfs verliezen in Rotterdam, zijn de Eindhovenaren dankzij hun veel betere doelsaldo alsnog landskampioen.

De strijd om de play-offs voor Europees voetbal ligt nog volledig open. In principe gaan de play-offs tussen de nummers vijf tot en met acht, maar daar bevindt ook bekerwinnaar Go Ahead Eagles zich tussen. De club uit Deventer heeft dankzij de bekerwinst een rechtstreeks ticket voor de competitiefase van de Europa League en doet dus niet mee aan de play-offs. Daarom is er een plek bij gekomen voor de nummer negen van de Eredivisie. Fortuna Sittard streed ook nog om een plek in de play-offs, maar omdat de club geen UEFA-licentie heeft gekregen en daardoor niet mag uitkomen in Europees verband, hebben de Limburgers besloten om niet deel te nemen aan de play-offs.

LEES OOK: Eredivisie play-offs 2025 om Europees voetbal: dit is het schema

Mocht Fortuna Sittard, dat momenteel op de tiende plaats staat, zondagmiddag om 16.30 uur de negende plaats bezetten, dan schuift het ticket automatisch door naar de nummer tien van de Eredivisie.

Speelronde 33 was 𝗪𝗔𝗔𝗡𝗭𝗜𝗡 😮‍💨 Wie houdt zondag de schaal in de lucht? 🏆 En wie schopt het tot de play-offs? 🌍#eredivisie pic.twitter.com/bk2vEziY0v — Eredivisie (@eredivisie) May 14, 2025

