Van der Vaart wijst allerslechtste man van de CL-finale aan: 'Draaicirkel van een Boeing'

Rafael van der Vaart is tijdens de nabeschouwing op de Champions League-finale tussen PSG en Inter genadeloos voor . De 37-jarige Inter-verdediger wist zich bij tijd en wijle totaal geen raad met zijn watervlugge tegenstanders en wordt door Van der Vaart aangewezen als aller slechtste man op het veld.

Inter was in München totaal niet bij machte om PSG bij te benen in wat uiteindelijk een zeer eenzijdige, historische finale zou worden. De Franse kampioen walste maar liefst met 5-0 over de arme Nerazzuri heen, waarbij toptalent Desiré Doué (achttien jaar jonger dan Acerbi) met twee goals en een assist een hoofdrol voor zich opeiste.

Na een dik uur spelen tekende Doué voor de 3-0, na een actie van Dembélé op het middenveld waar de doordekkende Acerbi totaal door verrast werd. "Die verdediging van Inter... Acerbi was echt de slechtste man van het veld", zegt Van der Vaart in de nabeschouwing op Ziggo Sport, terwijl de regie de actie van Dembélé nog even in slow motion afspeelt. "Kijk hier, de draaicirkel van een Boeing", aldus de oud-international.