Willem II is niet blij en komt met duidelijke boodschap na veldbestorming

Willem II heeft in een officieel statement afstand genomen van de veldbestorming na afloop van het thuisduel met FC Dordrecht in de halve finale van de nacompetitie in de strijd om promotie en degradatie. De Tilburgers zetten na een zenuwslopende strafschoppenreeks een eerste stap richting een langer verblijf in de Eredivisie en dat maakte veel los bij de supporters, die na de beslissende strafschop massaal het veld betraden. Willem II gaat proberen de personen die het veld hebben betreden te identificeren en wil hen beboeten voor dit gedrag.

Willem II eindigde het Eredivisieseizoen als nummer zestien en moet daardoor aantreden in de nacompetitie. De Tilburgers gingen in de heenwedstrijd tegen FC Dordrecht in de halve finale van de play-offs met 2-1 onderuit en moesten daardoor vol aan de bak in de return. De start was uitstekend: Willem II stond zaterdagavond binnen de kortste keren met 2-0 voor. FC Dordrecht kwam snel terug tot 2-1, maar een doelpunt vlak voor de rust leek lang het verschil te maken voor Willem II. FC Dordrecht kwam tien minuten voor tijd tóch nog langszij, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Daarin werd niet meer gescoord.

Artikel gaat verder onder video

Strafschoppen moesten de beslissingen brengen en die nam Willem II net iets beter. De ontlading na de beslissende strafschop was enorm. De supporters van Willem II betraden massaal het veld. De veldbestorming leidde al tot veel verbaasde reacties en in een statement op de clubsite heeft Willem II er zondagmorgen afstand van genomen. “Gisteravond beleefden w samen een schitterende voetbalavond. De spanning, de sfeer, de ontlading na de penaltyreeks - dit zijn momenten die je als club én supporter niet snel vergeet. We zijn trots op het team én op jullie, de supporters, die het stadion lieten kolken”, zo klinkt het in eerste instantie.

Supporters moeten vrezen voor forse boete

Maar Willem II voelt zich verplicht tegelijkertijd te benoemen ‘wat niet goed ging’. “Voorafgaand aan de wedstrijd werd er vuurwerk afgestoken en na afloop betraden supporters het veld. We begrijpen de opluchting en euforie na een lange periode zonder overwinning. Maar de strijd is nog niet gestreden - er wachten nog twee cruciale wedstrijden. De veldbestorming keuren wij ten zeerste af. Wie het veld betreedt, belemmert onze spelers, staf én medesupporters om het moment samen te vieren - en belemmert óók onze gasten uit Dordrecht om hun publiek te bedanken”, zo schrijft de club. “Sommige reacties richting onze tegenstander waren ronduit onsportief en passen niet bij Willem II. Zoals rond het veld wordt gecommuniceerd, is het betreden van het veld niet toegestaan op straffe van een boete van €1.000.”

Willem II gaat proberen de personen die het veld hebben betreden te identificeren en indien dit lukt, zal de club hen beboeten ‘voor dit bedrag’. “Want ook een uitbarsting van vreugde is geen reden om het veld op te komen; al helemaal niet wanneer we nog alles om voor te spelen hebben”, zo klinkt het. Willem II wacht in de finale van de nacompetitie een tweeluik met Telstar, dat in de play-offs al afrekende met ADO Den Haag en FC Den Bosch.

