Spelers en trainer van Willem II willen één ding kwijt na veldbestorming

Willem II boekte zaterdagavond een knotsgekke overwinning op FC Dordrecht in de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie en zette daarmee een eerste stap richting een langer verblijf in de Eredivisie. De zege maakte veel los bij de supporters, die na het laatste fluitsignaal massaal het veld bestormden. De pitch invasion leidde bij ESPN al tot verbaasde reacties en ook de spelers en hoofdtrainer van Willem II houden er een apart gevoel aan over, maar begrijpen tegelijkertijd de emotie die loskwam bij de achterban.

Willem II en FC Dordrecht verzorgden een gedenkwaardig tweeluik in de halve finale van de nacompetitie. Na de 2-1 overwinning voor FC Dordrecht in de heenwedstrijd wist Willem II wat het zaterdagavond op eigen veld te doen stond: de achterstand wegpoetsen. Dat ging de Tilburgers in eerste instantie heel aardig af. Tommy St. Jago en Jens Mathijsen zorgden binnen zeven minuten voor een 2-0 voorsprong. Jaden Slory bracht de stand over twee wedstrijden vervolgens weer in evenwicht, maar een treffer van Boris Lambert vlak voor de rust leek lange tijd het verschil te gaan maken.

Jayson Ezeb bracht FC Dordrecht tien minuten voor tijd echter terug tot 3-2 en zorgde daarmee voor een verlenging. Daarin werd niet meer gescoord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Die nam Willem II uiteindelijk net wat beter, waardoor de Tilburgers komende week de finale gaan spelen tegen Telstar. Na het laatste fluitsignaal leek het er echter op alsof de supporters van de nummer zestien van de Eredivisie dachten dat ze er al waren. Zij bestormden na de laatste strafschop massaal het veld om uitbundig feest te vieren met de spelers. Kees Kwakman, die als analist voor ESPN aanwezig was in Tilburg, wist niet wat hem overkwam. “Ik heb dit in mijn leven nog niet meegemaakt”, zo reageerde de Volendammer.

Hoe reageren spelers en trainer van Willem II?

Kwakman was zeker niet de enige die vol verbazing reageerde op de veldbestorming. Volgens aanvoerder Jesse Bosch van Willem II valt er echter wel wat te zeggen voor de reactie van de supporters. “Iedereen ging vervolgens het veld op. We moeten nog tegen Telstar, maar deze moet je wel winnen om in de finale te staan. Iedereen is enorm blij. We weten dat we nog een finale moeten spelen, maar vreugde is wel op zijn plek”, zo vertelde Bosch na afloop voor de camera van ESPN. Zijn trainer Kristof Aelbrecht dacht er iets anders over. “Een beetje een trend van de laatste tijd eigenlijk. Het is niet de bedoeling dat dit gebeurt. Ik heb er niet zo heel veel gevoel bij, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij moeten constateren dat we er nog lang niet zijn”, zo klonk het namens Aelbrecht.

De vervanger van de recent ontslagen Peter Maes doelt uiteraard op het tweeluik met Telstar in de strijd om een ticket voor de Eredivisie. “Wij hebben echt nog een finale te gaan. Dat is dan een beetje een dubbel gevoel, maar ik snap ook wel heel erg de emotie van de mensen die snakken naar een overwinning”, aldus Aelbrecht. Willem II wist in de tweede seizoenshelft geen enkele competitiewedstrijd te winnen. Zaterdagavond hadden de Tilburgers er een strafschoppenserie voor nodig en na zo’n zenuwslopende reeks is de opluchting natuurlijk altijd groot, vooral als er zóveel op het spel staat. Maar St. Jago hoopt dat de supporters zich realiseren dat Willem II er nog niet is. “We moeten echt niet denken dat we er al zijn”, zo wordt hij geciteerd door het Brabants Dagblad.

St. Jago, die Willem II op geweldige wijze op voorsprong schoot, begrijpt de emoties en vindt die ook ‘hartstikke mooi’. “De mensen hier hebben zó lang moeten wachten op een succesje. En als er zo veel fans om je heen hangen, dan ga je als speler ook niet chagrijnig lopen doen, toch? Maar we moeten nog vol aan de bak, om hier volgende week weer zo vrolijk te staan.” Daar sloot aanvoerder Bosch zich in gesprek met hetzelfde dagblad bij aan. “Die vreugde en ontlading snap ik, die was ergens ook wel een beetje op z’n plek, denk ik. Maar ik ga ervan uit dat iedereen beseft dat we nu nog helemaal niks hebben. Dit gaat in ieder geval helemaal niks veranderen aan hoe wij de finaleduels gaan aanpakken, geloof me maar.”

