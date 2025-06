Ajax slaat belangrijke slag en breekt contract van toptalent open

Ajax heeft een mondeling akkoord bereikt met over een nieuwe verbintenis. Dat melden zowel het Algemeen Dagblad als Voetbal International. Het is de bedoeling dat de negentienjarige buitenspeler, die nog vastligt tot medio 2028, binnenkort zijn krabbel zet onder een contract tot de zomer van 2030.

Faberski maakte in 2022 de overstap van het Poolse Jagiellonia Bialystok naar Ajax. Al snel maakte de rappe buitenspeler faam bij de Onder 18 van de Amsterdammers. Afgelopen seizoen maakte Faberski zijn minuten in Jong Ajax, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. In 34 wedstrijden was de Pool goed voor vier doelpunten en drie assists.

Ajax verlengde het contract van Faberski vorig jaar ook al tot medio 2028, maar heeft dus besloten om dit contract opnieuw open te breken. De Amsterdamse club had al langer deze wens, maar de boot werd afgehouden door de Pool. Volgens het AD omdat hij afgelopen seizoen te weinig perspectief op speeltijd in het eerste had.

Nog altijd ziet Ajax veel toekomst in de jonge rechtsbuiten, die, net als enkele andere spelers van Jong Ajax-spelers, in de voorbereiding de kans krijgt om een plek bij het eerste elftal van Ajax af te dwingen. Wel krijgt de talentvolle Pool met veel concurrentie te maken op de buitenposities bij Ajax. Momenteel heeft Ajax met Bertrand Traoré, Steven Berghuis en Christian Rasmussen drie rechtsbuitesn onder contract staan.

