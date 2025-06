Ajax en Feyenoord kunnen gedroomde spits op hun buik schrijven: 'Bod van 16,5 miljoen euro afgewezen'

Ajax en Feyenoord lijken de komst van spits te kunnen vergeten. De Turkse krant Sabah weet te melden dat de zijn club Göztepe een derde bod van RB Leipzig, van naar verluidt 16,5 miljoen euro, van tafel heeft geveegd.

Rômulo trof in het voorbije seizoen zeventien keer doel in 33 wedstrijden voor Göztepe en heeft zich daarmee in de kijker van een hele rits clubs gespeeld. Vanuit Nederland zouden Feyenoord én Ajax de aanvaller op de korrel hebben, waarbij Feyenoord zelfs een recordbedrag voor zijn komst over zouden hebben.

LEES OOK: Heitinga steekt stokje voor inkomende Ajax-transfer

Artikel gaat verder onder video

Ook RB Leipzig is bovenmatig geïnteresseerd in de 23-jarige goaltjesdief van Göztepe. De Duitse topclub zag echter al tot driemaal toe en bod op de Braziliaanse spits afgewezen worden. Biedingen van twaalf miljoen euro, vijftien miljoen euro en 16,5 miljoen werden door de Turkse club, die afgelopen seizoen als achtste eindigde in de Süper Lig, geweigerd.

LEES OOK: ‘Valencia wuift ook tweede bod Feyenoord op Gasiorowski weg, hoogte bekend’

Het Turkse medium stelt echter dat RB Leipzig niet gaat opgeven inzake Rômulo. "De verwachting is dat de partijen binnenkort tot een overeenkomst zullen komen en deze transfer zullen afronden", klinkt het. Daarmee lijkt het er toch zeer op dat zowel Ajax als Feyenoord deze optie definitief door kan strepen.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax vangt bot in Turkije: bod van 9 miljoen euro afgewezen'🔗

👉 Driessen hekelt beslissing KNVB over Ajax🔗

👉 ‘Van Dijk pleit bij Liverpool voor komst Ajax-ster’ 🔗

👉 ‘Ajax wil transfervrije Duitse middenvelder binnenhalen’🔗

👉 Ajax-leiding lijnrecht tegenover elkaar over terugkeer Blind en Tadic 🔗