Heitinga steekt stokje voor inkomende Ajax-transfer

Ajax gaat voorlopig niet doorpakken voor de komst van , zo schrijft Tim van Duijn van Voetbal International. John Heitinga wil namelijk eerst een poging wagen weer aan de praat te krijgen, voordat er een nieuwe linksback mag komen.

Ajax houdt deze zomer serieus rekening met een transfer van Jorrel Hato. De negentienjarige verdediger ontwikkelt zich uitstekend en staat momenteel in de belangstelling van onder meer Chelsea, Liverpool en Arsenal. Om vast voor te sorteren op zijn vertrek, had Ajax Vega in beeld als mogelijke opvolger. Inmiddels heeft ook aartsrivaal Feyenoord de Argentijn in het vizier om de naar Burnley vertrekkende Quilindschy Hartman op te volgen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Heitinga-staf zo goed als rond: Ajax mondeling akkoord met derde assistent

Volgens Van Duijn heeft Ajax de Argentijnse verdediger nog altijd op het lijstje staan, maar zullen de Amsterdammers voorlopig niet gaan doorpakken. Dat heeft alles te maken met de komst van Heitinga als nieuwe trainer. De oefenmeester heeft namelijk de hoop dat hij Wijndal, die in de zomer van 2022 voor tien miljoen euro overkwam van AZ, weer op zijn oude niveau kan laten spelen.

LEES OOK: Brobbey krijgt onverwachte steun: ‘Buitencategorie, allerbeste in de Eredivisie’

Mocht Heitinga uiteindelijk besluiten dat Wijndal niet voldoet, zal Ajax naar alle waarschijnlijkheid geen nieuwe poging doen voor Vega. Waar de vraagprijs van Argentinos Juniors in eerste instantie iets boven de vijf miljoen euro lag, is deze volgens Van Duijn inmiddels flink gestegen. Daarnaast heeft Ajax met Hato, Wijndal, Gastón Ávila en Borna Sosa nog vier linksbacks onder contract staan.

De genoemde prijs voor Vega was destijds 5 miljoen, maar inmiddels alweer flink gestegen. Voor Ajax zou dat sowieso teveel worden, ook omdat ze nog vier linksbacks onder contract hebben staan. — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) June 24, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax vangt bot in Turkije: bod van 9 miljoen euro afgewezen'🔗

👉 Driessen hekelt beslissing KNVB over Ajax🔗

👉 ‘Van Dijk pleit bij Liverpool voor komst Ajax-ster’ 🔗

👉 ‘Ajax wil transfervrije Duitse middenvelder binnenhalen’🔗

👉 Ajax-leiding lijnrecht tegenover elkaar over terugkeer Blind en Tadic 🔗