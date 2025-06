Heitinga-staf zo goed als rond: Ajax mondeling akkoord met derde assistent

Urby Emanuelson wordt de derde assistent-trainer van John Heitinga bij Ajax, meldt De Telegraaf. De Amsterdamse club heeft met de oud-speler van de club een mondelinge overeenstemming bereikt over een contract voor twee seizoenen.

Vorige week maandag werd de naam van Emanuelson opeens door Voetbal International in verband gebracht met een rol in de staf van de nieuwe Ajax-trainer, John Heitinga. Daags erna bevestig de publiekslieveling die geruchten bij Ziggo Sport. "Ik had gehoopt om het nog wat langer geheim te houden. Maar ik ben in gesprek met de club. Er is nog niks zeker, maar we zijn aan het oriënteren over hoe of wat."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Brobbey krijgt onverwachte steun: ‘Buitencategorie, allerbeste in de Eredivisie’

Dat het officiële akkoord wat langer op zich lieten wachten, had volgens De Telegraaf te maken met de 'exacte invulling van de functie'. Volgens het oorspronkelijke plan zou de voormalig middenvelder annex back eerst voor twee jaar aansluiten bij Ajax Onder 19. Heitinga ziet in de geliefde oud-Ajacied echter een goede aanvulling voor zijn staf.

LEES OOK: ‘Ajax wil deal voor Moro deze week sluiten; hoogte volgend bod bekend’

De krant schrijft verder dat er vorige week door alle partijen een 'als positief ervaren onderhoud' tussen Emanuelson en Heitinga heeft plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat Emanuelson de derde assistent wordt van de oefenmeester, die verder Marcel Keizer en Frank Peereboom als assistenten krijgt. Tijdens wedstrijden zal Emanuelson op de (pers)tribune plaatsnemen.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax vangt bot in Turkije: bod van 9 miljoen euro afgewezen'🔗

👉 Driessen hekelt beslissing KNVB over Ajax🔗

👉 ‘Van Dijk pleit bij Liverpool voor komst Ajax-ster’ 🔗

👉 ‘Ajax wil transfervrije Duitse middenvelder binnenhalen’🔗

👉 Ajax-leiding lijnrecht tegenover elkaar over terugkeer Blind en Tadic 🔗