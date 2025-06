‘Ajax en Valladolid akkoord over Moro, transfersom bekend'

Ajax heeft een akkoord bereikt met Real Valladolid over de transfer van , weet Voetbal International. Mike Verweij van De Telegraaf sprak eerder van een naderend akkoord, waaraan een ‘bliksembezoek’ van technisch directeur Alex Kroes heeft bijgedragen. De journalist noemde ook de transfersom van 9,5 miljoen euro.

Nadat Ajax er afgelopen winter niet in slaagde om Moro over te nemen van Real Valladolid, wagen de Amsterdammers deze zomer een nieuwe poging. Vorige week kwam naar buiten dat de nummer twee van afgelopen seizoen persoonlijk rond is met Moro, maar dat zijn club een ‘complicerende factor’ zou kunnen zijn.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax en Feyenoord kunnen gedroomde spits op hun buik schrijven: 'Bod van 16,5 miljoen euro afgewezen'

Vanwege een bezoek dat Kroes afgelopen week bracht aan de clubleiding van Real Valladolid, zijn de onderhandelingen tussen beide clubs volgens Verweij inmiddels in een stroomversnelling gekomen. Alleen de details zouden nog besproken moeten worden. Er zou een akkoord dichtbij zijn ter waarde van 9,5 miljoen euro, met maximaal 1,5 miljoen euro aan bonussen.

Voetbal International weet het echter al zeker: de transfer van Moro naar Ajax is rond. De Spaanse buitenspeler van 22 jaar tekent een vijfjarig contract in Amsterdam.

