‘Bale volgende in het rijtje: Welshman wil Engelse club kopen’

is in gesprek om de League One-club Plymouth Argyle over te nemen, zo meldt de Britse krant The Telegraph. Bale zou niet de eerste (oud-)voetballer zijn die investeert in een voetbalclub.

Bale, die in 2023 zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing, wordt volgens The Telegraph het gezicht van een Amerikaanse investeringsgroep, die Plymouth Argyle over wil nemen. De vijfvoudig Champions League-winnaar heeft geen bekende connecties met de club.

Plymouth Argyle kwam het afgelopen seizoen uit in de Championship, waarin het als 23ste eindigde en degradeerde. Het hoogtepunt van het seizoen en misschien ook wel de afgelopen jaren was de uitschakeling van Liverpool in de FA Cup op 9 februari. De club is afkomstig uit de havenstad Plymouth aan de Engelse zuidkust.

Bale komt met de eventuele overname in een groeiend rijtje van voetballers die clubeigenaar worden. Luka Modric werd onlangs aandeelhouder bij Swansea City, Kylian Mbappé is de eigenaar van SM Caen en Zlatan Ibrahimovic is mede-eigenaar van het Zweedse Hammarby IF. Ronaldo Luís Nazário de Lima was tot afgelopen maand aandeelhouder bij Real Valladolid. Het bekendste voorbeeld is mogelijk David Beckham, die mede-eigenaar is van Inter Miami.

