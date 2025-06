Blind bevestigt: één speler niet meer welkom bij Ajax

Ajax hoopt ten zeerste dat er deze zomer een club komt voor Carlos Forbs, zo bevestigt Danny Blind bij Ziggo Sport. De Portugees werd afgelopen seizoen verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, maar zijn koopoptie werd niet gelicht. Nu is de bedoeling dat hij deze zomer vertrekt uit Amsterdam, zo stelt de commissaris van Ajax.

Forbs werd in de zomer van 2023 voor een bedrag van veertien miljoen euro door Sven Mislintat naar Ajax gehaald. De vleugelspeler wist niet te imponeren en Alex Kroes heeft zijn best gedaan hem afgelopen zomer van de hand te doen. Uiteindelijk vertrok hij op huurbasis naar Wolves, dat een verplichte koopoptie had als Forbs voldoende wedstrijden in de basis begon. Daar werd niet aan voldaan, waardoor de Portugees deze zomer terugkeert in Amsterdam.

Voordat hij zich weer bij Ajax meldt, neemt Forbs eerst deel aan het EK Onder 21 in Slowakije. De openingswedstrijd tegen de talenten van Frankrijk op woensdag begon de Ajacied op de bank. Daar baalt men in Amsterdam stevig van, bevestigt Blind in de voorbeschouwing op dat duel. De oud-voetballer, die in december 2023 toetrad tot de raad van commissarissen van Ajax, stelt dat de hoofdstedelingen ‘zeker hadden gewild’ dat Forbs in de basis was begonnen, zodat hij zichzelf in de etalage had kunnen zetten. “Maar goed, hij zit op de bank, dus er zijn beteren”, geeft Blind toe.

Na het toernooi keert Forbs terug naar Amsterdam, waarna presentatrice Noa Vahle vraagt of hij daar vooral komt kijken waar hij zijn loopbaan kan voortzetten. “Dat is wel de insteek, ja”, bevestigt Blind. “Hij was verhuurd aan Wolves met de intentie om daardoor gekocht te worden. Hij heeft daar te weinig gespeeld en komt dus terug naar Ajax met nog een contract. Dat zijn dus verplichtingen, maar in principe hoop je dat er een club voor komt.”

