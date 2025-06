Derksen krijgt tik op de vingers van De Mol en gaat door het stof

Johan Derksen heeft een tik op de vingers gekregen van John de Mol. Het boegbeeld van Vandaag Inside beweerde onlangs dat SBS 6 zakendoet met een investeringsmaatschappij die ook handelt met Israëlische partijen, wat volgens De Mol niet klopt. Dat heeft Derksen in de meest recente aflevering van Groeten uit Grolloo gerectificeerd.

Enkele weken geleden sprak Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo over de Zwarte Cross, aangezien hij had gehoord dat daar problemen bij waren. Enkele artiesten, zoals Goldband en Youp van ‘t Hek, hadden hun optredens afgezegd uit protest tegen de nieuwe eigenaar KKR, die banden heeft met Israël. Derksen gaf vervolgens aan dat ook SBS 6 tot zijn verbazing zakendoet met KKR. “Maar ik heb er nog geen seconde over nagedacht om John de Mol te bellen”, maakte De Snor duidelijk dat hij er niet op tegen is.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen komt op voor gecancelde presentator: ‘Ten onrechte kapotgemaakt’

In de meest recente aflevering van Groeten uit Grolloo komt Derksen weer op het onderwerp terug. “John de Mol blijkt een hele trouwe luisteraar, want dat is de eerste luisteraar die gereageerd heeft”, begint de televisiepersoonlijkheid. “We hebben het over de Zwarte Cross gehad, dat daar een investeringsmaatschappij bij betrokken was. In de krant stond een artikel over allerlei Nederlandse bedrijven die daar ook zaken mee deden, met die maatschappij. Daar stond SBS 6 ook bij.”

LEES OOK: Johan Derksen haalt stevig uit naar Yolanthe Cabau

Daar heeft De Mol direct op gereageerd, zo vertelt Derksen. “Die zegt van: ‘Ik heb helemaal niets met die investeringsmaatschappij te maken en ik doe er ook geen zaken mee’. Dus dit is eigenlijk de eerste rectificatie die we moeten uitspreken”, stelt de oud-voetballer. Overigens is Derksen van mening dat hij geen excuses hoeft aan te bieden. “Maar ik vind: als je een verkeerde informatie verstrekt en het klopt niet, dan moet je het even herroepen. Het is natuurlijk een beetje naïef van mij geweest om aan te nemen dat wat in de krant stond, waar was.”

➡️ Meer nieuws over Johan Derksen

👉 Derksen baalt van vervanger Hendriks: 'Slechte presentator, ik word er moe van'🔗

👉 Derksen komt met zeer slecht nieuws voor Genee🔗

👉 Derksen hekelt voetbalbestuurder: ‘De man heeft totaal geen normen’🔗

👉 Johan Derksen (76): 'Ik zie deze mevrouw niet als mijn opvolger' 🔗

👉 Derksen haalt uit: ‘Alles wat zij doet vind ik grof, goor en ordinair’🔗