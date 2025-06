Derksen komt op voor gecancelde presentator: ‘Ten onrechte kapotgemaakt’

Johan Derksen vindt het een goede zet van Jan Slagter om Tom Egbers aan te nemen bij Omroep MAX. Volgens De Snor is de voormalig presentator van Studio Sport ‘ten onrechte kapotgemaakt’ en kan er maandenlang geen televisie worden gemaakt als iedereen zo wordt behandeld.

Egbers werd in maart 2023 door de NOS aan de kant geschoven. De reden daarvoor was een artikel van De Volkskrant, waarin hij werd beschuldigd van pestgedrag en intimidatie op de werkvloer. Hij had vijftien jaar geleden een affaire met een ruim twintig jaar jongere stagiaire (zij was 22, hij 48 jaar); na het verbreken van die relatie zou hij de vrouw hebben gepest, net zo lang tot zij vertrok bij de NOS. Dat werd bevestigd door verschillende medewerkers.

LEES OOK: Johan Derksen haalt stevig uit naar Yolanthe Cabau

Artikel gaat verder onder video

Een jaar later kreeg hij een nieuw contract bij de publieke omroep, waarna hij documentaires en podcasts mocht maken. Zijn terugkeer op tv was echter een grote deceptie en inmiddels is zijn dienstverband bij de publieke omroep ten einde. Donderdag bevestigde de presentator dat hij in gesprek is met Slagter over een samenwerking bij Omroep MAX.

'Egbers ten onrechte kapotgemaakt'

Derksen vindt dat ‘heel goed’ van de omroepbaas van Omroep MAX. “Als er een man ten onrechte kapotgemaakt is, is het Tom Egbers”, begint de oud-voetballer zijn relaas in Groeten uit Grolloo. “Tom Egbers heeft bij Studio Sport een relatie gehad met een van de dames. Die relatie komt dan uit, omdat dat meisje de publiciteit zoekt. Dat vind ik al vreemd. Maar dan heeft hij wat uit te leggen aan zijn vrouw, maar niet aan de directie van de NOS en niet aan het land.”

LEES OOK: Derksen sneert naar verbannen VI-gast: 'Onbegrijpelijk dat die golddigger mag blijven zitten'

“Hij is voor oud vuil uitgemaakt, hij is buiten de deur gezet. Wat heeft die jongen nou verkeerd gedaan?”, vraagt Derksen zich hardop af. Daarbij heeft het boegbeeld van Vandaag Inside geen aandacht voor de beschuldiging van pestgedrag en intimidatie. “Als iedereen op het Media Park hetzelfde wordt behandeld als Tom Egbers als ze een keer vreemdgaan, zullen we maandenlang zonder tv zitten.”

➡️ Meer nieuws over Johan Derksen

👉 Derksen baalt van vervanger Hendriks: 'Slechte presentator, ik word er moe van'🔗

👉 Derksen komt met zeer slecht nieuws voor Genee🔗

👉 Derksen hekelt voetbalbestuurder: ‘De man heeft totaal geen normen’🔗

👉 Johan Derksen (76): 'Ik zie deze mevrouw niet als mijn opvolger' 🔗

👉 Derksen haalt uit: ‘Alles wat zij doet vind ik grof, goor en ordinair’🔗