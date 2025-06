Derksen sneert naar verbannen VI-gast: 'Onbegrijpelijk dat die golddigger mag blijven zitten'

Johan Derksen haalt in zijn podcast Groeten uit Grolloo stevig uit naar Olcay Gulsen. Gulsen is inmiddels niet meer welkom bij Vandaag Inside vanwege haar uitlatingen over Wierd Duk, maar schuift nog wel 'gewoon' aan bij De Oranjezomer, tot onbegrip van Derksen.

Gulsen schoof in het verleden geregeld aan bij Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp in Vandaag Inside. De 44-jarige modeontwerper en ondernemer verwerd echter tot persona non grata nadat zij Duk als 'racist' bestempelde. Zelf denkt Gulsen overigens dat er een hele andere oorzaak is voor het feit dat ze niet meer wordt uitgenodigd door VI. "Ik heb een heel ander geluid dan je daar hoort aan tafel en kan me voorstellen dat dat lastig is voor de VI-kijker. Zij denken conservatiever en rechtser, dat is gewoon een feit. En dat is oké, maar dat matcht niet altijd met mijn denkbeelden", klonk het eerder deze week in een interview met het blad Weekend.

In zijn podcast, die hij maakt met voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers, trekt Derksen fel van leer tegen Gulsen. "Ik heb me vooral geërgerd aan De Oranjezomer, een soort verlengstuk van Vandaag Inside, en dan aan Olcay Gulsen die daar zit te kwekken en zegt dat Vandaag Inside een beetje een saai programma is, want het is te rechts", zegt De Snor. "Dan denk ik: juffouw Gulsen, wat wil je nou eigenlijk? Kijk: ik wil haar eigenlijk niet aan tafel hebben omdat ze Wierd Duk heeft neergezet als racist. Dus als Wierd weer terugkeert, dan kunnen de mensen concluderen: die gasten hebben een racist aan tafel", aldus Derksen.

Dat Gulsen nog wél welkom is in De Oranjezomer stuit Derksen enorm tegen de borst. "Onbegrijpelijk dat de eindredactie, dat is dezelfde als die van De Oranjezomer, het toestaat dat juffrouw golddigger - die eventjes langskomt en de topjournalist van De Telegraaf als racist neerzet - zonder excuses zomaar mag blijven zitten. Dan denk ik: zó ga je niet met je mensen om. Iemand die dát zegt, die kun je niet meer in het programma toestaan, maar ze zit daar keer op keer weer keurig te babbelen. Het is allemaal prietpraat, er komt niks uit. Misschien is dat links, dat ik het niet begrijp. Maar wij zijn inderdaad een talkshow met een rechts geluid, dat wil ik in ieder geval zo houden", besluit Derksen het onderwerp.

