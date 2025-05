Derksen: 'Olcay Gulsen wil met me praten, geen behoefte'

Olcay Gulsen schuift maandagavond aan bij De Oranjezomer, maar aan de tafel van Vandaag Inside is ze al een tijdlang niet te zien. Na een confrontatie met Wierd Duk is ze in ongenade gevallen bij Johan Derksen, die nog steeds vindt dat Gulsen ‘te ver is gegaan’.

“Ik heb dit destijds ook in de uitzending kenbaar gemaakt. Je kunt niet zomaar een vaste gerespecteerde tafelgast van Vandaag Inside uitmaken voor racist”, zegt Derksen in Privé. “Dat zijn harde woorden en gaat te ver. Later heeft Olcay via de eindredactie een gesprek met mij aangevraagd, maar daar had ik geen behoefte aan. Ze moet met Wierd gaan praten.”

Artikel gaat verder onder video

Derksen zegt dat Gulsen als het aan hem ligt wel mag terugkeren. “Maar nogmaals: dan moet ze eerst met Wierd gaan praten. Als hij er geen moeite mee heeft, dan schuift ze weer aan” Duk geeft in een reactie aan dat Gulsen sinds haar uitlatingen eind vorig jaar niets meer van zich heeft laten horen.

LEES OOK: 'Wilfred Genee moet tegen zichzelf in bescherming genomen worden'

Toen Gulsen in november vorig jaar bij Vandaag Inside aangaf dat Duk in haar ogen geen gepassioneerde journalist, maar gepassioneerde racist was, reageerde Derksen al kritisch op de uitspraken van de modeontwerper. Dat deed hij later nog even over, door Gulsen weg te zetten als een ‘babbelzieke golddigger’. Op 19 december keerde Gulsen terug als tafelgast. Haar terugkeer zorgde voor vuurwerk aan tafel. Zo zei Gulsen dat ze ‘meer verdient’ dan Derksen, die volgens haar ‘leeft op de creditcard van John de Mol’.

Derksen zei Gulsen een ‘leuke meid’ te vinden aan tafel, maar kon niet ontkennen dat er ‘dingen zijn die me tegenstaan’. Gulsen reageerde: “Nee, omdat ik jouw vriendje een racist heb genoemd, en dat mag toch?” Derksen stelde dat ‘racist’ een ‘beladen term’ is. “Het is een gerespecteerde journalist, die serieuze stukken schrijft. Je kunt het met hem eens zijn of niet, maar ik vind niet dat je die man tussen neus en lippen door voor racist kunt uitmaken.” Gulsen hield vol dat Duk ‘racistische opmerkingen’ heeft gemaakt.

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Derksen stapt boos naar eindredactie Vandaag Inside: 'Deze juffrouw voegt niks toe' 🔗

👉 Grote wens van Derksen en Genee komt uit: 'Ik ga praten' 🔗

👉 Wilfred Genee doet boekje open over privéleven en zijn kinderen 🔗

👉 Johan Derksen zet vaste tafelgast VI op straat, vervanger bekend 🔗

👉 Van der Gijp tipt nieuwe Ballon d'Or-winnaar: 'Geef hem er gelijk maar tien' 🔗