Johan Derksen krijgt zeer bijzondere uitnodiging

Monica Geuze zou dolgraag een keer een dag in de tuin zitten met Johan Derksen om met hem te kletsen, zo vertelt ze in haar podcast Geuze & Gorgels Extra. De vlogger wil het boegbeeld van Vandaag Inside op die manier beter leren kennen.

In de meest recente aflevering van Geuze & Gorgels Extra geven Geuze en haar co-host Kaj Gorgels telkens een ranking van drie verschillende BN’ers. De vraag waar ze die ranking op baseren: met wie van deze drie mensen zou je het liefst een avond doorbrengen? Hierbij maken ze gebruik van de typische medaillekleuren: goud, zilver en brons. Gorgels legt Geuze de keuze tussen Derksen, Paul de Leeuw en Jeroen Pauw voor.

Geuze heeft direct een duidelijke voorkeur binnen het drietal. “Ik denk dat ik Johan Derksen goud zou geven”, antwoordt de vlogger meteen. “Daar wil ik echt wel een keer mee kletsen. Daar zou ik gewoon weleens in de tuin willen zitten en gewoon kletsen. Ik ben echt benieuwd wie die man is.” Dat is Gorgels met haar eens. “Ik moet altijd vreselijk om hem lachen, hij heeft echt humor.” Geuze besluit uiteindelijk om Pauw op de tweede plek en De Leeuw op de derde plek te plaatsen.

Of Derksen zelf trek heeft in een dag in de tuin kletsen met Geuze, valt ten zeerste te betwijfelen. De oud-voetballer houdt er namelijk helemaal niet van om te ‘praten om het praten’, zo maakte zijn privéchauffeur afgelopen week bekend. “Soms zwijgen we de hele weg. Dat vind ik ook wel prettig”, stelde zangeres AJ Plug over de ritjes van en naar de opnames van Vandaag Inside.

