Olcay Gulsen onthult echte reden voor vertrek bij VI

Olcay Gulsen is inmiddels al een tijd niet meer welkom bij Vandaag Inside. Dat zou komen doordat ze een van de favoriete tafelgasten van Johan Derksen, Wierd Duk, had geschoffeerd. Zelf beweert ze dat ze dat het komt door een andere manier van denken.

In november 2024 zorgde Gulsen voor ophef door live in de uitzending van Vandaag Inside te stellen dat ze Duk een ‘racist’ vindt. Die opmerking viel niet goed bij Derksen en de eerstvolgende keer dat de modeontwerpster aanschoof, was het dan ook direct vuurwerk. Gulsen wilde haar uitspraken namelijk niet terugnemen.

Waar de tendens is dat Gulsen om deze uitspatting niet meer wordt uitgenodigd voor Vandaag Inside, is ze er zelf van overtuigd dat de reden ergens anders ligt. “Ik heb een heel ander geluid dan je daar hoort aan tafel en kan me voorstellen dat dat lastig is voor de VI-kijker”, geeft ze aan in gesprek met Weekend. “Zij denken conservatiever en rechtser, dat is gewoon een feit. En dat is oké, maar dat matcht niet altijd met mijn denkbeelden.”

‘VI is eentonig’

Dat is volgens Gulsen precies de reden waarom ze niet meer wordt uitgenodigd. Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp hebben namelijk meer chemie met mensen die op een vergelijkbare manier denken. “Ja, daarom is het ook een vrij eentonig geluid, denk ik.” Daar voegt ze direct aan toe dat dit ‘prima’ is. “Want je hebt aan de andere kant veel NPO-links geluid. Dus ik snap het wel.”

In ieder geval voelt Gulsen geen rancune voor VI en is ze bereid in de toekomst terug te keren, hoewel ze het nu bij De Oranjezomer ook heel erg naar haar zin heeft. “Ik heb geen ruzie met die mannen. Het is gewoon hun show en als zij mij aan tafel willen, schuif ik aan. Maar als dat niet zo is, ga ik mezelf niet opdringen”, besluit ze.

