Privéchauffeur doet boekje open over autogedrag Johan Derksen

Johan Derksen reist gedurende de looptijd van Vandaag Inside iedere dag van Grolloo naar Hilversum en terug. De oud-voetballer heeft hiervoor een privéchauffeur in de vorm van zangeres Alexandra Plug, bekend onder de artiestennaam AJ Plug. In gesprek met De Telegraaf gaat ze in op de autoritjes met Derksen.

Derksen is al jaren het vaste gezicht van Vandaag Inside en alle voorlopers van het programma. Dat betekent dat De Snor het grootste deel van het jaar vijf dagen per week van Grolloo naar Hilversum moet reizen. Hiervoor huurde hij Plug in. Derksen zit dus iedere werkdag zo’n 365 kilometer in de auto samen met de zangeres, die hem daardoor door en door kent.

In gesprek met De Telegraaf noemt Plug haar band met Derksen ‘intens’ en ‘vooral vriendelijk’. Voorafgaand aan een uitzending van Vandaag Inside haalt de zangeres de opiniemaker op bij zijn huis, waarna hij voorin naast haar gaat zitten. “Onderweg naar Hilversum valt hij na een paar kilometer meestal in slaap”, geeft ze aan.

Na de uitzending gaat het er echter heel anders aan toe in de auto. “Dan luisteren we samen naar zijn digitale themakanaal op Radio 10, waar hij hits uit de jaren zestig en zeventig laat horen.” En bespreken ze ook de voorbije aflevering van VI? “Daar hebben we het eigenlijk nooit over. Praten om te praten, daar doen we niet aan. Soms zwijgen we de hele weg. Dat vind ik ook wel prettig.”

