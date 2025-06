Johan Derksen haalt stevig uit naar Yolanthe Cabau

Johan Derksen begrijpt er niets van dat Yolanthe Cabau zoveel media-aandacht krijgt, vertelt hij in de podcast Groeten uit Grolloo die hij maakt met Henk Kuipers. Volgens de Snor heeft de presentatrice en actrice ‘bijster weinig gepresteerd’ in haar carrière.

Gespreksleider Romke Hoogstra begint over Cabau, want het valt hem op dat ze veel op televisie te zien is om haar nieuwe Netflix-serie Yolanthe onder de aandacht te brengen. “Ik begrijp er helemaal niets van, waarom dat meisje dat (een serie op Netflix, red.) heeft”, steekt Derksen van wal.

“Dat meisje is mooi, dat zal ik niet ontkennen. Voor de rest heeft ze eigenlijk bijster weinig gepresteerd. En dan wordt er net gedaan alsof ze in Los Angeles een carrière heeft als actrice. Nou, ik heb haar nog nooit ergens in gezien”, zegt Derksen vol verbazing. Het Vandaag Inside-gezicht ziet nog wel meer dubieuze beeldvorming in de serie.

“Er wordt ook net gedaan of ze een heel groot bedrijf in de damespoedertjes runt enzo”, gaat Derksen verder. “Dat schijnt ook maar een marginaal winkeltje te zijn. Dan komt ze ook nog met een verhaal dat ze heel goed en heel sociaal werk doet. Ze heeft een stichting. Ze zet zichzelf neer als een soort moeder Teresa. Ik denk, waarom die aandacht voor dat meisje. Waarom moet ze een soap hebben? En uit het feit dat ze er zelf aan meewerkt blijkt dat ze het heel terecht vindt dat ze een soap heeft”, concludeert Derksen.

