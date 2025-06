Genee appt live in Oranjezomer naar Kraay junior: 'Zo kan hij ook zijn'

Hans Kraay junior vertelt maandagavond in De Oranjezomer dat hij tijdens de uitzending een 'lief berichtje' van Wilfred Genee heeft ontvangen. In de talkshow werd uitgebreid ingegaan op de documentaire Hansie, gemaakt door zijn werkgever ESPN. Daarin komen onder meer Kraay's voormalige collega's Genee en Johan Derksen aan het woord.

In de documentaire laten veel prominenten uit de voetbalwereld zich uit over Kraay, die voor ESPN onder meer optreedt als verslaggever en interviewer, maar óók geregeld aanschuift als analist. Onder meer Noa Lang spreekt lovende woorden over de oud-voetballer, net als zijn voormalig ploeggenoot Erik ten Hag. Ook Johan Derksen en Genee verschijnen voor de camera. Kraay was tot 2021 een van de vaste gezichten van Voetbal Inside, de voorloper van Vandaag Inside.

Kraay schuift maandagavond aan in De Oranjezomer, waarin zijn documentaire uitgebreid besproken wordt. Medegast Ronald de Boer zegt desgevraagd dat Kraay de afgelopen jaren pas écht de rol pakt die bij hem past: "Ik heb weleens gezegd dat ik hem een soort clown vond, zoals hij gebruikt werd bij Voetbal Inside. Ik zei: Hans, je hebt zóveel meer in je mars dan alleen met dat jasje gooien, je hebt verstand van het spelletje. Ga dingen doen waar je echt goed in bent. Uiteindelijk vind ik dat hij het jasje heeft opgepakt, in mijn ogen. Als je het over voetbal hebt, over ESPN, dat is Hans. Dit is de Hans die ik wil zien", aldus de oud-international.

Presentator Johnny de Mol vraagt Kraay na de reclamebreak of hij nog contact met Derksen heeft gehad. "Nee, maar hij zit wel in de documentaire en was erg lief over me", reageert de verlsaggever. Genee heeft echter wel wat van zich laten horen, zo onthult Kraay. "Wilfred stuurt net een berichtje, als eerste. En een heel lief berichtje, ook." De Mol: "Kijk, zo kan hij ook zijn."

VIDEO - Hans Kraay junior krijgt tijdens De Oranjezomer 'lief berichtje' van Wilfred Genee

