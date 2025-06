Infantino corrigeert Trump na glasharde leugen, maar die trekt zich er niks van aan

President Donald Trump van de Verenigde Staten had woensdag een delegatie van Juventus en FIFA-voorzitter Gianni Infantino over de vloer in het Witte Huis. Tijdens een persmoment stelt Trump dat de meeste wedstrijden op het WK voor clubs uitverkocht zijn, waarna Infantino hem verbetert. Trump schenkt hier echter geen aandacht aan en gaat vrolijk verder met zijn leugen.

Trump kreeg woensdag een grote delegatie Juventus-spelers op bezoek, wat voor een zeer ongemakkelijk moment zorgde toen hij de selectie een beladen vraag stelde over vrouwen in mannensport. Ook Infantino was aanwezig. Na een begroeting hield Trump een persconferentie, met de spelers en Infantino op de achtergrond. De president had de aanwezige pers verzocht enkel vragen te stellen over het WK voor clubs of het WK van komend jaar. Daar werd nauwelijks gehoor aan gegeven en de meeste vragen gingen over de oorlog tussen Israël en Iran.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bayern verbrijzelt record met monsterzege op WK voor clubteams

Eén journalist besloot het echter wel over voetbal te hebben en vroeg hem of het in juni ingevoerde inreisverbod voor twaalf landen invloed heeft op het aantal fans op het WK voor clubs. Trump besloot Infantino te laten antwoorden, die aangaf dat het ‘geen reden tot zorg’ is voor de FIFA. “We hebben alles soepeltjes voorbereid. We hebben een geweldige samenwerking met de president, maar met name met de taakgroep. We hebben nog een jaar te gaan tot het WK, en de lessen die we trekken zullen we volgend jaar toepassen.”

Trump claimt dat WK ‘grotendeels uitverkocht’ is

Trump neemt het woord vervolgens weer over en beweert vol trots dat de wedstrijden ‘grotendeels uitverkocht’ zijn. Infantino begint direct heel bedenkelijk te kijken. “Ik denk niet dat dat correct is”, probeert de FIFA-baas Trump in de rede te vallen, maar die praat er gewoon overheen. “Hij maakt zich geen zorgen over het inreisverbod. Ik denk dat hij niet eens weet wat het is. Gianni, kun je me uitleggen wat het inreisverbod is?” Wanneer Infantino ongemakkelijk begint te lachen, herhaalt Trump: “Hij weet niet wat het is.”

LEES OOK: Koeman haalt keihard uit: ‘Absurd, spelers worden kapotgemaakt’

Vervolgens begint Trump weer over het aantal toeschouwers bij de wedstrijden. “Vanavond is het helemaal uitverkocht”, doelt hij op de wedstrijd van Juventus tegen Al-Ain (0-5 zege). Audi Field, waar het duel werd gespeeld, heeft een capaciteit van 20.000 toeschouwers, terwijl er ruim 18.000 op de tribune zaten. Ook beelden van andere wedstrijden op het toernooi zijn al viraal gegaan door het gebrek aan mensen op de tribunes. “Vrienden van mij hoorden over deze bijeenkomst en vroegen mij of ik tickets kon regelen. Ik weet niet of ik tickets kan krijgen”, besluit hij het onderwerp.

We’re living in a simulation pic.twitter.com/DWESpiSV9K — bebe (@bebestellaa) June 18, 2025

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Celstraffen na misdrijven tegen Vinícius Júnior 🔗

👉 Hakim Ziyech krijgt ineens enorme trap na van zijn broer 🔗

👉 Finse bondscoach blundert en roept 51-jarige speler op🔗

👉 Hans Nijland spuwt zijn gal: 'Dit valt volstrekt niet serieus te nemen' 🔗

👉 Maurice Steijn wijst Trainer van het Jaar aan in de Eredivisie 🔗