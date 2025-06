Kamaldeen Sulemana maakt transfer voor minstens 17,5 miljoen euro

verruilt Southampton voor Atalanta. De betrouwbare transferjournalist David Ornstein maakt melding van een akkoord over een transfersom van 17,5 miljoen euro, die dankzij bonussen met 4 miljoen euro kan toenemen. Sulemana maakt dus niet de overstap naar het eveneens geïnteresseerde Ajax.

Behalve de bonusconstructie maakt ook een doorverkooppercentage van vijftien procent deel uit van de overeenkomst, weet Ornstein. Voor Sulemana zelf lkigt een vierjarig contract klaar, met de eenzijdige optie voor de club om daar nog een jaar aan toe te voegen. Sulemana kort zijn vakantie in om vrijdag naar Bergamo te vliegen voor de medische keuring.

Vorige week meldde Sky Sports dat Ajax nog altijd een oogje had op de 23-jarige Ghanees. In 2021 werd de naam van Sulemana voor het eerst in verband gebracht met Ajax. De linksbuiten speelde toen bij het Deense FC Nordsjælland. Sulemana gaf echter de voorkeur aan een overstap naar het Franse Stade Rennais. Vorig jaar zomer dacht Ajax alsnog beet te hebben bij de aanvaller. De documenten werden echter pas na de deadline ingediend, waardoor de FIFA een streep zette door de huurovereenkomst met Southampton.

Ajax was hem dus nog niet vergeten, maar concurreerde nu met Atalanta. Daarnaast werden ook AS Roma, Genoa en Torino nog genoemd als clubs met belangstelling voor Sulemana. Dat hij een transfer zou maken, was in ieder geval te verwachten na de degradatie van Southampton uit de Premier League. Met Atalanta, de nummer drie van het afgelopen Serie A-seizoen, gaat hij de Champions League in.

