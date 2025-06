Ludovit Reis verlaat Hamburger SV en verkast voor miljoenen

is komend seizoen te bewonderen in de Belgische competitie. Club Brugge maakt woensdagavond bekend de 25-jarige middenvelder over te nemen van Hamburger SV.

Reis was de voorbije vier seizoenen actief bij HSV. De middenvelder kwam in de zomer van 2021 voor ongeveer 2,1 miljoen euro over van Barcelona, dat hem twee jaar eerder verrassend had weggeplukt bij FC Groningen en hem tussentijds één seizoen verhuurde aan VfL Osnabrück. Reis debuteerde nooit voor de hoofdmacht van Barcelona, maar maakte in het seizoen 2019/2020 wel tweemaal deel uit van de wedstrijdselectie van de Catalaanse topclub.

LEES OOK: Feyenoord verkoopt smaakmaker voor 20 à 25 miljoen euro

Bij HSV groeide Reis uit tot een gewaardeerde kracht. De jeugdexponent van FC Groningen en voormalig Nederlands jeugdinternational kwam in vier seizoenen tot 129 officiële wedstrijden voor de Duitsers en was daarin goed voor 20 doelpunten en 13 assists.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen seizoen promoveerde Reis als aanvoerder met HSV naar de Bundesliga, maar de middenvelder zal komend seizoen dus niet actief zijn op het hoogste niveau in Duitsland, maar in België bij Club Brugge. De Belgische grootmacht betaalt naar verluidt zeven miljoen euro voor Reis, die daarmee binnenkomt in de top tien van duurste aanwinsten aller tijden van de club.

➡️ Meer FC Groningen nieuws

👉 Etienne Vaessen krijgt na Groningen - Ajax beledigende labels: 'Absurd' 🔗

👉 Dit bedrag wil FC Groningen van Feyenoord ontvangen voor Valente' 🔗

👉 Dit is het beste elftal uit Groningen🔗

👉 7 Nederlanders genomineerd voor Golden Boy Award, één Groninger op de lijst 🔗

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗