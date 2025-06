McKennie en Weah halen zich de woede van de Italianen op de hals

Juventus-spelers en hebben zich niet populair gemaakt in Italië. Het tweetal liet zich nogal laatdunkend uit over het Italiaanse eten. Volgens McKennie is Italiaans weinig variërend, terwijl Weah liever Italiaans-Amerikaans eet. Als het aan oud-doelman Emiliano Viviano ligt, dan keert het duo niet meer terug in Italië.

“Jullie hebben geen variatie, het is pasta, pizza, vis, biefstuk", steekt McKennie van wal in de podcast Juventus Talk With Us. "Weet je wat het probleem is met Italiaans eten? Het is geweldig, het is goed specifiek eten dat jullie heel goed doen, maar als ik in Amerika naar een hamburgertent of een steakhouse ga en vervolgens naar een andere tent ga 10 minuten verderop in de straat, eet ik nog steeds een hamburger, maar het is een heel andere smaak."

Artikel gaat verder onder video

"In Italië ga ik naar dit restaurant en krijg een pestopasta, ik ga 10 minuten verderop in de straat en bestel een pestopasta, het is hetzelfde", gaat McKennie verder. Zijn Amerikaanse ploeggenoot Weah voegde daar vervolgens aan toe dat hij 'liever Italiaans-Amerikaans eten' heeft dan het echte werk.

Viviano, voormalig doelman van onder meer Arsenal, Fiorentina en Palermo, is 'not amused' met de uitspraken. "De Verenigde Staten is het land met het slechtste eten ter wereld", reageert de doelman op TV Play. "Ze zouden zelfs hun schoenzolen frituren. Als ik (de Italiaanse premier Giorgia) Meloni was, zou ik hem Italië niet meer in laten!"

De oud-keeper vindt het dan ook onbegrijpelijk dat McKennie stelt dat er geen variatie in de Italiaanse keuken is. "Hoe kun je zeggen dat er geen variatie is in de Italiaanse keuken? Zijn definitie van ‘variatie’ irriteerde me. McKennie, jullie zijn met 200 miljoen Amerikanen en jullie eten alleen maar hamburgers", gaat hij verder.

"De waarheid is dat al het eten in Amerika door andere naties is meegebracht. Ik wil McKennie vertellen dat hij de ongelooflijke prestatie heeft geleverd om heel Italië tegen hem te krijgen. Het gaat niet meer om de fans, hij kan door iedereen beledigd worden", voegt Viviano daar aan toe tot besluit.

