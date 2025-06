Mossou haalt keihard uit: ‘Cynisch, pervers, we zijn diep gezakt’

Sjoerd Mossou is totaal niet te spreken over het WK voor clubteams, dat op 15 juni begint, zo weerklinkt duidelijk uit zijn column in het Algemeen Dagblad. De sportjournalist noemt het een ‘cynisch en pervers’ sportevenement, dat alleen maar om geld draait.

Zondagnacht begint het eerste WK voor clubteams in de nieuwe vorm: 32 teams uit alle werelddelen die strijden om de wereldtitel, maar vooral ook om het gigantische prijzengeld dat te verdienen is. De wereldkampioen verdient maximaal zo’n 115 miljoen euro. Het totale prijzengeld voor het toernooi bedraagt liefst 865 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen glashard: 'Deze hele schijnvertoning komt uit zijn koker'

Mossou vraagt zich in zijn column af: “Heeft er ooit een perverser, cynischer sportevenement bestaan dan dit WK voor clubs? Is er ooit een voetbaltoernooi bedacht vanuit slechts één drijfveer en één gedachte: geld, meer geld, bakken met geld?” Het antwoord op zijn eigen vraag is duidelijk: het draait FIFA-president en bedenker van het toernooi, Gianni Infantino, alleen maar om geld: “Zet Gianni op een sokkel en het is net die ezel uit de Efteling: zijn aars kakt gouden muntjes uit. Fluister deze man een miljoenenbedrag in zijn oor en hij begint vroegtijdig te ejaculeren.”

“In zijn universum is voetbal geen spel, geen sport, ook geen hartstocht. Voetbal is een fruitautomaat die is afgesteld om onophoudelijk de jackpot uit te keren”, gaat Mossou stevig verder. Hij verwijst naar een uitspraak uit 1994 van Louis van Gaal, die destijds de nieuwe Champions League een ‘commercieel gedrocht’ noemde. “Hij (Van Gaal, red.) had onmogelijk kunnen bevroeden hoe diep we daarna nog zouden zakken”, schrijft Mossou, die afsluit met een laatste steek aan Infantino: “Deze sport heeft de fascinerende gave om tegelijk mooi én lelijk te zijn, cynisch én hartverwarmend, om te kotsen en toch om van te houden. Zonder schurken geen sprookjes”, aldus de AD-columnist.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Fenerbahçe meldt groot nieuws over Tadic, die naast Ajax nóg een optie heeft 🔗

👉 De stemmen zijn geteld: dit is het FCUpdate Eredivisie-team van het Jaar 🔗

👉 Miljoenenflop van Feyenoord kan plots transfereren naar grote clubs 🔗

👉 'Gakpo zou Liverpool-vertrek slechts voor drie clubs willen overwegen' 🔗

👉 Zidane verheugt zich op nieuwe klus: ‘Het is een droom, ik kan niet wachten’ 🔗