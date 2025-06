Nijland heeft duidelijke mening over Overmars: 'Tjonge jonge, wat een koekenbakkers'

Marc Overmars was tussen 2012 en 2022 actief bij Ajax als directeur voetbalzaken en beleefde mooie successen met de Amsterdammers. Uiteindelijk moest hij door het versturen van dickpics de club verlaten, iets wat Hans Nijland nog steeds verbazingwekkend vindt.

Overmars werd op 6 juli 2012 aangesteld en kreeg transfers, de jeugdopleiding en scouting in zijn portefeuille. De voormalige linksbuiten was onder andere verantwoordelijk voor het binnenhalen van Antony, Dusan Tadic en Nicolás Tagliafico en verkocht spelers zoals Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Donny van de Beek voor vele miljoenen. Sportief gezien liep het ook goed met Ajax, met het seizoen 2018/19 als hoogtepunt. De titel en de KNVB-beker werden gepakt en op een haar na werd de Champions League-finale bereikt.

De status van Overmars groeide en groeide en samen met Edwin van der Sar vormde hij een sterke twee-eenheid. Begin 2022 stortte het kaartenhuis echter in elkaar, toen bleke dat Overmars voor een langere periode 'grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's' had verstuurd. Hij zou ook foto's van zijn geslachtsdeel hebben verstuurd. Op 6 februari 2022 stapte Overmars, naar verluidt op basis van de wens van Ajax, op bij de club. Nijland kan zich daar nog steeds over verbazen, zo deelt hij in gesprek met Voetbal International. "Overmars hebben ze natuurlijk veel te vroeg bij Ajax weggestuurd."

Koekenbakkers bij Ajax

"Uiteraard heb je je fatsoenlijk te gedragen, doe je dat niet, dan moet je daar op worden aangesproken. Maar dit was wel het andere uiterste. Tjonge jonge, wat een koekenbakkers. En je hebt gezien wat het de eerste jaren heeft opgeleverd." Een dik jaar na het vertrek van Overmars werd Sven Mislintat aangesteld als directeur voetbalzaken, trainer Maurice Steijn volgde in zijn kielzog. Het ging helemaal mis bij Ajax: een tijdje bivakkeerde de club op de laatste positie van de Eredivisie. Nijland stelt dan ook dat rust en een goed samenwerkende directie heel belangrijk zijn voor een club. "Bij Ajax hadden ze het met Marc Overmars, Erik ten Hag, Edwin van der Sar en Henk Veldmate fantastisch voor elkaar. Die vier verdwijnen van het toneel en het is daarna een en al ellende geweest."

Vertrouwen in Kroes

Sinds 25 april 2024 is Alex Kroes technisch directeur bij Ajax en lijkt de rust te zijn wedergekeerd in Amsterdam, na een roerige periode. "Kroes kent de markt door en door, Menno Geelen is goed doorgeschoven als algemeen directeur", complimenteert Nijland. "Die krijgen de rust terug, gaan weer goed beleid maken en dan krijgen ze het weer voor elkaar daar. Duidelijkheid, rust en beleid daar gaat het om. Je ziet het ook bij Feyenoord en PSV."

