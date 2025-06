‘Feyenoord en Ajax grijpen naast Vega door controversiële overstap’

Feyenoord en Ajax kunnen de komst van uit het hoofd zetten. Althans, dat beweert de Argentijnse transferjournalist César Luis Merlo. Argentinos Juniors zou namelijk een akkoord over de transfer hebben bereikt met Zenit Sint-Petersburg.

Vega was al langer in beeld bij Ajax, om Jorrel Hato te vervangen als hij zou vertrekken. De Amsterdammers kregen concurrentie van River Plate, Bologna en Zenit voor de komst van de linksback. In eerste instantie hanteerde Argentinos Juniors een vraagprijs van iets meer dan vijf miljoen euro, maar deze viel inmiddels al een stuk hoger uit.

Dinsdag werd duidelijk dat ook Feyenoord zich bij de gegadigden voor Vega had gevoegd. De Rotterdammers zagen in de Argentijn de opvolger van de naar Burnley vertrekkende Quilindschy Hartman. Wel was Vega daarin tweede keuze voor het geval de terugkeer van Hugo Bueno niet haalbaar bleek. Later op de dag werd ook duidelijk dat Ajax door toedoen van John Heitinga heeft besloten niet door te pakken. De kersverse oefenmeester heeft namelijk de hoop dat hij Owen Wijndal weer op zijn oude niveau kan krijgen.

Hoe dan ook lijkt het er sterk op dat beide Nederlandse topclubs inmiddels geen kans meer maken op de handtekening van Vega. Argentinos Juniors zou namelijk een mondeling akkoord hebben bereikt met Zenit over een transfer van negen miljoen dollar (omgerekend 7,7 miljoen euro). Daarmee heeft het er alle schijn van dat Vega zijn loopbaan bij de Russische topclub gaat vervolgen.

🚨Argentinos Juniors acordó de palabra la venta de Román Vega al Zenit de San Petesburgo.

*️⃣La operación se cerró en u$s 9M por el 90% del pase en dos pagos (uno a la firma y otro a los 6 meses). Muy buena gestión de la directiva del Bicho. 🐞 pic.twitter.com/qg5Rg5LXOV — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 24, 2025

