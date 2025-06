Paixão en Hancko zijn nóg steeds spelers van Feyenoord: clubwatcher weet waarom

Feyenoord-watcher Sinclair Bischop heeft maandagavond in Voetbalpraat uitgelegd waarom en nog spelers van Feyenoord zijn. In beide spelers is genoeg interesse, maar de mogelijke nieuwe werkgevers lijken nog niks op papier te zetten.

Tijdens het praatprogramma krijgt Bischop de vraag waarom het zo lang duurt met Dávid Hancko, die al lang in verband wordt gebracht met het Saoedi-Arabische Al Nassr. "Dat komt omdat Al Nassr toch niet helemaal heeft doorgepakt. Ze zijn een keertje gekomen, het spel is nog bezig, maar nog niet rond. Aan de andere kant hangt Feyenoord ook een beetje op twee gedachten. Ze weten dat ze (Paixão en Hancko, red.) weggaan, maar als ze nog mee kunnen doen in de voorronde van de Champions League..."

Er is ook interesse uit Europa voor Hancko, maar de betreffende clubs willen financieel niet zo ver gaan als het rijke Al Nassr. "Er zijn wel wat andere clubs langsgekomen, maar voor de bedragen die Feyenoord wil hebben...", stelt de clubwatcher van Feyenoord. "Hij is natuurlijk achterin de twintig. Veertig miljoen gaan ze in Spanje niet snel betalen. Als de transfer naar Al Nassr klapt, komen de clubs in Europa mogelijk in beeld. Zij willen wel een stuk minder betalen. Maar vooralsnog ziet het er naar uit dat hij die transfer gaat maken."

De zaakwaarnemer van de sterk ontwikkelende Paixão heeft ook al genoeg contactpogingen gehad, weet Bischop. "Er is ook veel interesse in Paixão, maar ook daar moet de clubs echt doorpakken. In heel Europa zie je dat het nog echt op gang moet komen." Vincent Schildkamp snapt wel waarom dat het geval is. "Dat heeft te maken met de plaats in de voetbalketen die wij innemen. Het is wachten tot Premier League-directeuren terug zijn van vakantie, dit is elk jaar zo."

