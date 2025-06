Pogba heeft anderhalf jaar na dopingschorsing nieuwe club te pakken

heeft anderhalf jaar na zijn dopingschorsing weer een nieuwe club gevonden. De Fransman werd in september 2023 voor vier jaar geschorst, maar deze werd later ingekort. Volgens Fabrizio Romano gaat Pogba spoedig tekenen bij AS Monaco.

De carrière van Pogba leek in augustus 2023 voorbij, toen hij positief testte na het Serie A-duel tussen Juventus en Udinese. In zijn bloed werd het middel DHEA aangetroffen. Dat staat op de dopinglijst omdat het de productie van testosteron bevordert. Een maand later werd Pogba hiervoor voorlopig geschorst. In februari 2024 kreeg Pogba de maximale schorsing opgelegd door de Italiaanse autoriteiten. De Fransman zou vier jaar niet in actie mogen komen, waardoor zijn voetballoopbaan mogelijk helemaal ten einde zou komen. Uiteindelijk werd de straf na tussenkomst van het CAS (Court of Arbitration for Sport) verlaagd naar achttien maanden, startend in september 2023.

In november 2024 besloot Juventus het contract van Pogba door te scheuren, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club. Nadat er begin deze maand al geruchten opdoken over de middenvelder en AS Monaco, is dat inmiddels volgens Romano zo goed als rond. De wereldkampioen van 2018 gaat een contract tot medio 2027 tekenen. Zodra de laatste details op papier zijn gezet kan alleen de medische keuring nog roet in het eten gooien.

Daarmee wordt de loopbaan van de 32-jarige Pogba in ieder geval met twee seizoenen verlengd. AS Monaco eindigde afgelopen seizoen als derde in Ligue 1, waardoor de ploeg zich heeft geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Pogba speelde tot op heden 57 duels in het miljardenbal, met Manchester United en Juventus. Daar lijken er nu dus in ieder geval weer acht bij te komen.

🚨🇲🇨 BREAKING: Paul Pogba to AS Monaco, here we go! Verbal agreement in place, contract until June 2027.



Final details have been sorted, contract to be checked by lawyers in next hours and then Paul will fly to Monaco in 24h.



Medical tests later this week. Pogback. 🔙 pic.twitter.com/0G73AM80OL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2025

