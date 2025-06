‘Paul Pogba bespreekt terugkeer in het voetbal met CL-deelnemer’

staat voor een terugkeer in de Europese top, zo meldt transferspecialist Fabrizio Romano. De Franse middenvelder, die lange tijd geschorst was vanwege een positieve dopingtest, zou in gesprek zijn met AS Monaco.

Pogba was jarenlang een grote ster in het Europese topvoetbal. De middenvelder kwam uit de jeugd van Manchester United, maar vertrok in 2012 naar Juventus. Na vier jaar kocht de Engelse club hem terug voor ruim honderd miljoen euro. Weer eens vier jaar later keerde Pogba weer terug bij Juventus.

LEES OOK: ‘Barcelona laat man van 1 miljard vertrekken naar Monaco’

De carrière van Pogba leek in augustus 2023 voorbij, toen hij positief testte na het Serie A-duel tussen Juventus en Udinese. In zijn bloed werd het middel DHEA aangetroffen. Dat staat op de dopinglijst omdat het de productie van testosteron bevordert. In februari 2024 kreeg Pogba daarvoor de maximale schorsing opgelegd door de Italiaanse autoriteiten. De Fransman zou vier jaar niet in actie mogen komen, waardoor zijn voetballoopbaan mogelijk helemaal ten einde zou komen. Uiteindelijk werd de straf na tussenkomst van het CAS (Court of Arbitration for Sport) verlaagd naar achttien maanden, startend in september 2023.

Dat betekent dat de schorsing van de voormalig WK-winnaar er inmiddels op zit en dat een terugkeer in de top lonkt. Volgens Romano onderhandelen Pogba en AS Monaco nu over een tweejarig contract. Monaco wil de selectie versterken, gezien het komend seizoen uitkomt in de Champions League.

🚨🔴⚪️ AS Monaco have offered a two year contract to Paul Pogba with talks underway.



Negotiations and discussions over project continue this weekend to try reach an agreement.



Monaco are working on both Ansu Fati and Paul Pogba deals. pic.twitter.com/GbDvSzDrJV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2025

