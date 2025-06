‘Qatar doet opnieuw gooi naar WK-organisatie’

Qatar wil na het wereldkampioenschap voor landenteams in 2022 ook het WK voor clubteams in 2029 organiseren, meldt The Guardian. Andere landen die een poging wagen zouden Spanje, Marokko en Brazilië zijn.

Het WK van 2022 ging gepaard met een hele hoop controverse. Zo is er natuurlijk de mensenrechtensituatie in de oliestaat die nogal te wensen overlaat. Daarnaast zijn er bij de bouw van de stadions vele bouwvakkers omgekomen. Volgens de autoriteiten in Qatar zijn er veertig personen omgekomen, maar The Guardian schat in dat ‘duizenden’ arbeiders zijn overleden. Op voetbalgebied was er ook ontevredenheid: Qatar zou geen voetbalcultuur hebben en vanwege de hoge temperaturen moest het toernooi in de winter gehouden worden.

LEES OOK: Chelsea-trainer Enzo Maresca haalt uit naar FIFA: 'Dit is een grap'

Ondanks de negatieve publiciteit die de organisatie Qatar heeft opgeleverd, zou er nu opnieuw een gooi zijn gedaan bij de FIFA. Volgens The Guardian hebben afgevaardigden van het land tijdens het lopende WK in de Verenigde Staten hun ambitie besproken met FIFA-officials.

Voor morele bezwaren hoeft Qatar bij de FIFA niet bang te zijn, maar de hitte kan nog wel eens een probleem worden. Een toernooi in de zomer lijkt daarom geen optie en opnieuw een WK in de winter van 2029 lijkt geen populaire keuze, gezien het WK voor landen in 2030 slechts een half jaar later plaatsvindt. Een voordeel zou zijn dat de grote stadions reeds gebouwd zijn, dicht bij elkaar liggen en er daarom weinig reisbewegingen nodig zijn. Zo kan het WK klimaatneutraal worden, volgens de organisatie.

Biedingsproces

Volgens The Guardian zal de FIFA - in tegenstelling tot het WK van dit jaar - een biedingsproces houden voor het toernooi in 2029. Naast Qatar zouden Spanje, Marokko en Brazilië in de race zijn.

