Chelsea-trainer Enzo Maresca haalt uit naar FIFA: 'Dit is een grap'

Chelsea-trainer Enzo Maresca is witheet op de FIFA. De Italiaanse oefenmeester plaatste zich voor de kwartfinale van het WK voor clubs door Benfica uit te schakelen, maar van een leien dakje ging het niet. In totaal heeft de wedstrijd tussendoor zo'n twee uur stilgelegen wegens onweer.

Na iets meer dan een uur spelen kwam Chelsea op een 0-1 voorsprong door Reece James, die een vrije trap benutte. Vervolgens werd de wedstrijd na 86 minuten onderbroken vanwege noodweer. Spelers moesten de kleedkamers in en het publiek werd gevraagd om hun plekken te verlaten. Na een hele lange onderbreking werd de wedstrijd weer hervat en in de blessuretijd kreeg Benfica een strafschop na hands van Chelsea-verdediger Malo Gusto. Angel Di Maria benutte het buitenkansje en dwong daarmee een verlenging af. In die verlening trok Chelsea uiteindelijk aan het langste eind via Christopher Nkunku, Pedro Neto en Kiernan Dewsbury-Hall.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opvallende beelden: Dumfries clasht met oude bekende op WK voor clubs

Al met al zat er bijna vijf uur tussen het eerste en het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Slavko Vincic. Tot grote ontevredenheid van Maresca, die na afloop zijn woede over de situatie uitte. "Dit is geen voetbal", foeterde de Italiaanse coach van The Blues op de persconferentie. "Ik vind dit een grap, dit heeft niets met de sport te maken."

LEES OOK: Dortmund-wissels zorgen voor bizarre beelden op WK voor clubs

Als het aan de 45-jarige oefenmeester ligt, dan denkt de FIFA beter na over waar ze een toernooi organiseren. Zo is het in de Verenigde Staten, waar het WK voor clubs dit jaar wordt gehouden, extreem warm, maar is er ook vaak noodweer. "Ik begrijp dat je om veiligheidsredenen een wedstrijd moet onderbreken. Maar als je zeven of acht wedstrijden moet stilleggen, dan betekent dat waarschijnlijk dat dit niet de juiste plek is om dit toernooi te organiseren."

"Begrijp me niet verkeerd. Het is een fantastisch toernooi. Het is het WK voor clubs, alle beste clubs zijn hier. Maar zes of zeven wedstrijden stilgelegd? Dat is niet normaal meer. Hoeveel wedstrijden zijn er tijdens het afgelopen WK gestaakt? Waarschijnlijk nul. En op het afgelopen EK? Ook nul. Dus er is wel degelijk een probleem", besluit Maresca.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Quincy Promes geland op Schiphol en direct vastgezet🔗

👉 Dirk Kuijt vertrekt per direct bij Beerschot🔗

👉 NEC maakt aankoop van 6 miljoen bekend: 'Daar word je warm van'🔗

👉 Driessen voorspelt: 'Deze Jong Oranje-spelers halen het Nederlands elftal'

👉 ‘Guus Til in beeld bij Italiaanse topclub en Premier League'🔗