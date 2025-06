Rik Elfrink laat PSV-fans weer bibberen met Perisic-nieuws

Eerder op maandag meldde Madrid-Barcelona.com dat aan FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick zou hebben laten weten dat hij volgend seizoen opnieuw voor PSV speelt. Deze berichten zijn echter onjuist, weet Rik Elfrink: er is nog niks zeker.

Perisic verraste vorig seizoen vriend en vijand door op 36-jarige leeftijd nog de sterren van de hemel te spelen bij PSV. De Kroaat eindigde uiteindelijk op negen doelpunten en negen assists in de competitie, in de Champions League scoorde hij nog zelfs drie keer in 333 minuten. De Eindhovenaren gaan dan ook graag door met Perisic, maar de naam van FC Barcelona valt verrassend vaak. Met de berichten van maandag leek er een eind te komen aan alle geruchten, maar dat blijkt allesbehalve waar.

Elfrink deelt namelijk op X dat de informatie uit de gesprekken tussen Flick en Perisic helemaal niet kloppen. De routinier heeft dus ook nog geen beslissing genomen over waar hij volgend seizoen voetbalt. "De situatie is onveranderd", schrijft Elfrink. Volgens de journalist van het Eindhovens Dagblad behoudt PSV een goede kans om Perisic bij de club te houden, maar is er nog geen doorbraak in de onderhandelingen.

Perisic heeft met geen enkele site over zijn toekomst gesproken. Allemaal onzin, valse berichten. Het proces van onderhandelen met PSV loopt nog en er was wat geflickflooi elders. Situatie onveranderd en het ziet er voor PSV zeker niet slecht uit. Het Spaanse addertje is bekend. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 16, 2025

