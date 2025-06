‘Perisic hakt knoop door over toekomst: ‘Ik ga spelen voor...’’

heeft besloten voor welke club hij volgend seizoen zijn wedstrijden speelt. Volgens Madrid-Barcelona.com, dat zich specialiseert in de twee grootste Spaanse clubs, heeft de Kroaat aan Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick laten weten dat hij bij PSV blijft.

Ruim een week geleden kwam naar buiten dat Perisic zijn handtekening nog niet wilde zetten onder een nieuw contract bij PSV, omdat hij ook in gesprek was met Barcelona. De 36-jarige buitenspeler zou precies aan het profiel voldoen wat Flick momenteel mist bij de Spaanse landskampioen. Ook Luis Díaz van Liverpool zou in beeld zijn, maar de Kroaat geldt als goedkoper alternatief.

Ondertussen moest PSV plaatsnemen in de wachtkamer. De Eindhovenaren hadden Perisic een tweejarig contract aangeboden, maar hij wilde eerst kijken of de interesse van Barcelona in meer zou uitmonden. Volgens bronnen van Madrid-Barcelona is Perisic inmiddels op het punt aangekomen dat hij het aanbod van PSV niet meer kan afslaan.

Dat zou hij inmiddels ook al hebben medegedeeld aan Flick. “Ik ga spelen voor PSV”, zou de Duitse trainer te horen hebben gekregen van Perisic. De routinier heeft Flick bedankt voor de interesse, maar heeft ook aangegeven dat het aanbod van PSV gezien zijn leeftijd aantrekkelijk is en dat hij niet zo lang op Barcelona kan blijven wachten.

