Sander van der Eijk pakt bal plots op: bizar einde eerste helft

Sander van der Eijk heeft woensdagavond op het EK Onder-21 voor een opmerkelijk einde gezorgd van de eerste helft tussen Jong Engeland en Jong Duitsland. De Nederlandse scheidsrechter maakte noodgedwongen op abrupte wijze een einde aan de eerste helft.

Van der Eijk fluit woensdag in het Slowaakse Nitra zijn tweede wedstrijd op het EK Onder-21, nadat hij op 14 juni ook al de leiding had bij Jong Spanje - Jong Roemenië. De arbiter kende aanvankelijk een probleemloze eerste helft, waarin Duitsland zichzelf binnen 33 minuten een 0-2 voorsprong verschafte maar er verder amper noemenswaardige gebeurtenissen plaatsvonden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Theo Janssen stoort zich enorm aan interview bij Jong Oranje

Aan het einde van de reguliere speeltijd van de eerst helft trok Van der Eijk twee minuten extra speeltijd bij. Na één minuut en tien seconden in de blessuretijd floot de scheidsrechter echter plots af en pakte hij de bal in zijn handen.

Aanvankelijk was onduidelijk waarom, maar al snel bleek dat het licht in een van de lichtmasten in het stadion was uitgevallen. Het spel lag vervolgens ruim twee minuten stil, waarna Van der Eijk in overleg trad met de vierde man en de aanvoerders van beide teams.

LEES OOK: Youri Regeer laat Jong Oranje opnieuw gigantisch in de steek op EK

Van der Eijk hervatte het spel vervolgens met een scheidsrechtersbal. Serieus gevoetbald werd er echter niet meer: de Engelse aanvoerder Harvey Elliott hield de bal een aantal keer demonstratief hoog, waarna 24 seconden later alsnog het rustsignaal volgde. Op dat moment was de desbetreffende lichtmast nog niet gerepareerd, waardoor valt te bezien of de tweede helft op tijd kan beginnen.

© Ziggo Sport

➡️ Meer nieuws over Jong Oranje

👉 Ajax-speler zit in ‘negatieve sleur’ bij Jong Oranje🔗

👉 Kieft fileert Reiziger: ‘Die keuze getuigt van angst’ 🔗

👉 Voormalig Ajax-doelwit valt door de mand bij Jong Oranje: 'Werkelijk ongelooflijk' 🔗

👉 Janssen hard voor 'huppelende' Jong Oranje-international 🔗

👉 Jong Oranje-ploeggenoot raadde Valente al vroeg aan bij zijn club: ‘Nu is hij te duur’ 🔗